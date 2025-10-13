Agentes adscritos al Modelo del servicio de Policía, orientado a las personas y los territorios, lograron la incautación de 25 kilos de clorhidrato de cocaína en una playa del Atlántico durante la ejecución de planes de registro, control, solicitud de antecedentes este puente festivo ‘Día de la Raza’.

El procedimiento se realizó en el corregimiento de Santa Verónica, del municipio de Juan de Acosta, cuando los uniformados de la Policía del Atlántico se encontraban adelantando campañas educativas debido a la gran afluencia de turistas en este receso escolar.

Durante la socialización de las campañas, estos fueron alertados por la ciudadanía sobre la aparición de un paquete con el estupefaciente que estaba flotando a orillas de la playa.

Por lo cual, los uniformados procedieron a realizar la inspección, hallando un gran paquete de forma cuadrada con envoltura plástica negra, que en su interior contenía 25 “panelas” rectangulares que pesaban un total de 25 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

EL HERALDO conoció que el precio de la droga incautada tendría un valor de 137.607.583 en el mercado negro.

La Policía Nacional continuará desplegando planes preventivos y operativos con el fin de consolidar la Convivencia y Seguridad Ciudadana de toda la comunidad, por tal razón seguimos extendiendo la invitación a denunciar todo tipo de actividad ilícita a través de la línea única de emergencia 123.