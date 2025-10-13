En horas de la noche de este domingo 12 de octubre a eso de las 7:00 p.m. se registró un terrible accidente de tránsito entre un bus de servicio público y un motocarro en la Vía Cordialidad que dejó como saldo cuatro heridos.

El motocarro, de placas ADU-860, era conducido por un hombre identificado como José Ángel Morales Alarcón, quien transportaba a tres personas y se desplazaba por la carretera en sentido Cartagena – Barranquilla. En el mismo tramo también circulaba un bus de servicio público marca Chevrolet, de placas UYO-936, transportado por William José Salas Romero.

De acuerdo al testimonio del conductor de bus, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que sintió un fuerte impacto en la parte trasera izquierda del vehículo. Al mirar por el retrovisor, observó que un motocarro había colisionado violentamente contra el vehículo, quedando destruido sobre el asfalto.

El estruendo alarmó a los pasajeros y transeúntes de la zona, quienes acudieron a auxiliar a los heridos, mientras daban aviso a los organismos de emergencia.

Minutos después llegaron varias ambulancias al sitio y trasladaron hacia la Clínica Campbell de Sabanalarga y la Clínica Altos de San Vicente de Barranquilla, donde permanecen bajo pronósticos reservados.

Los lesionados fueron identificados como:

José Ángel Morales Alarcón, 45 años de edad, quien presenta trauma craneoencefálico, heridas en regiones frontal con exposición ósea, fractura en el brazo derecho y golpes en el rostro.

Stiven José Vega Manota, de 19 años, con golpes en diferentes zonas del cuerpo.

Joneidis Beltral Beltrán, de 40 años, con trauma craneofacial, lesión en la columna cervical, golpe en el hombro izquierdo y trauma en el brazo izquierdo.

Gilverto Vega Molina, de 42 años, con trauma craneofacial, cervical en el antebrazo izquierdo.

El conductor del bus, resultó ileso y permaneció en el sitio colaborando a las autoridades de tránsito, mientras le realizaban labores de investigación.

Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsables.