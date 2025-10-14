Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, está bajo la lupa de las autoridades, por presuntas irregularidades en contratación. Durante una audiencia judicial, la Fiscalía General de la Nación lo acusó de presunto articulador de contratos irregulares de 2020 a 2022, entre los Bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá, entidad que agrupa a nueve municipios de Antioquia.

“Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada, este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivaldrían a 3.200 millones de pesos”, indicó la Fiscalía de acuerdo con información revelada por ‘Noticias Caracol’.

Vale mencionar, que estos hechos habrían ocurrido durante la administración de Daniel Quintero.

En la investigación adelantada por la Fiscalía resaltan algunas piezas claves como un testigo que está negociando con la justicia y un chat grupal denominado “Amigos”.

El ente acusador encontró en los chats del grupo, en los que se enviaban audios, fotografías y videos, un vínculo directo entre Miguel Quintero y Álvaro Villada, exdirectivo de la Gobernación de Luis Pérez que pasó a ocupar el cargo de subdirector financiero del área metropolitana del Valle de Aburrá en el 2020, y Sebastián Ortega, hijo de William Ortega, quien es figura política en el municipio de Bello.

De acuerdo con un testigo de la Fiscalía, en los chats, que tiene fecha desde el 31 de enero de 2020 hasta marzo de 2021, los integrantes hablaban abiertamente de temas administrativos, jurídicos y financieros del área metropolitana del Valle de Aburrá

Álvaro Villada: “Tareas, tareas. Que debemos hacer y debemos reunirnos por lo menos una vez a la semana, con informes”

Sebastián Ortega: “Temas a tratar???”.

Álvaro Villada: “Todos los administrativos, jurídicos y financieros”.

Miguel Quintero respondió: “Me parece”.

Además, en las conversaciones quedó en evidencia que Villada tramitaba hojas de vida enviadas por Quintero y Ortega, quienes eran externos a la entidad.

Justamente, en los chats del 13 de febrero le enviaron las hojas de vida de Jennifer Quiceno (postulada por Miguel Quintero) y César Augusto Chavarría (mencionada por Sebastián Ortega), para planeación.

Miguel Quintero: (HOJA DE VIDA JENNIFER QUICENO)

Álvaro Villada: “Okk.D1”.

Miguel Quintero: “Para planeación”.

Álvaro Villada: “Si, tiene estudios y experiencia”.

Sebastián Ortega: (HOJA DE VIDA CÉSAR AUGUSTO CHAVARRÍA) “Este también puede servir, Miguel, es de confianza”.

César Augusto Chavarría, quien ahora trabaja en la Dian, en ese momento fue nombrado en Metroparques como jefe de la unidad logística.

Entre los imputados de la Fiscalía por presuntas irregularidades en los contratos que se firmaron entre Metroparques y el área administrativa del Valle de Aburrá, aparecen los nombres de Chavarría y Álvaro Villada.

Además, quedó en evidencia la influencia del Miguel Quintero, quien en su momento reclamó por la demora en la contratación de una recomendada.

Miguel Quintero: “Jaja Pregunta. Esta niña Elizabeth Quintero por qué no entró al Área. Pensé que ya estaba allá”

Álvaro Villada: “Jaaasa. Eso aquí es muy demorado con la Jurídica, hemos sacados unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aún así se lo demoran todo. Mire el tema de Andrea, apenas se firmó y eso que nosotros nos pusimos al pie”.

Miguel Quintero: “Por ejemplo con esta niña Elizabeth me di cuenta que no aprobaron el ingreso por otra persona”.

Álvaro Villada: “Háblale a JD. Que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratista como lo habíamos propuesto”.

Miguel Quintero: “Uffffffff”

Álvaro Villada: “Quién la paró, para tenerlo en el radar y mañana mismo yo me encargo”.

De acuerdo con la Fiscalía, “JD” sería Juan David Palacio, entonces director del Área Metropolitana.

Posterior a dicha conversación, Villada confirmó a Quintero Calle que ya había “destrabado” el proceso.

Álvaro Villada : (HOJA DE VIDA ELIZABETH QUINTERO SALAZAR)

Audio: “Saludos, aquí está el tema de la doctora. Eso sale para hoy. Me lo tenían muy embolatado, me lo tenían engavetado por allá por la parte de jurídica”.

Miguel Quintero: “Esa es, porfa”.

Álvaro Villada: “Ya, listos”.

Miguel Quintero: “Llámenla”.

Asimismo, en una conversación de 2020, quedó en evidencia que Miguel Quintero hablaba de tomar decisiones sobre la falta de rapidez en las contrataciones. Esto, al parecer, por las demoras en la contratación de una sobrina del exgobernador Luis Pérez.

Álvaro Villada: “Ese el la sobrina, lo paro la secretaria general, allá lo tiene por el tema de asignación salarial”.

Miguel Quintero: “Sí, eso lo sé”.

Miguel Quintero: “Negro que costalado de anzuelos eso allá jajajjajaja Marica se me va a caer el pelo. Deberíamos reunirnos a tomar decisiones”.

Sebastián Ortega: “Ok”.

Álvaro Villada: “R”.

Por su parte, en la información revelada por Noticias Caracol también se mencionó sobre un penthouse que era utilizado para reuniones.

En las conversaciones del cuestionado grupo, se enviaron imágenes en las que se ve a Miguel Quintero desde un lujoso penthouse en El Poblado, Medellín, un bien incautado a la mafia y administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Miguel Quintero: Hay que organizar esto. Hay como una gotera, guevón. Este es el último piso, ¿cierto? Entonces es por eso. Y administración tiene que encargarse de eso que es lo más hp. Se paga como 800 o 900”, escribió en el chat para mayo del 2020.

Miguel Quintero: Esto es una casa. Increíble que llegue la maleza hasta acá guevón. Esto con un jardín bien chimba y alumbrado guevón.

Miguel Quintero: Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del “Inmueble”, queda en El Poblado, tiene 500 metros cuadrados.

A esto Sebastián Ortega respondió: “Muy bacano. Que sea el nuevo inmueble”.

Pasados los días, Quintero envió al grupo una fotografía junto al jacuzzi del penthouse acompañado de, Jorge Liévano, exgerente de Metroparques quien también fue imputado por la Fiscalía e inhabilitado de cargos públicos por nueve años por la Procuraduría.