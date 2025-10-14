El expresidentes César Gaviria Trujillo arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro, esta vez por su política de Paz Total que beneficiaría a cabecillas del Tren de Aragua, evitando su extradición.

El exmandatario envió un comunicado el pasado lunes, en el que expresa su preocupación por las políticas del Gobierno nacional frente a la situación jurídica de ciertos miembros de esta organización criminal venezolana, actualmente detenidos en la cárcel de La Picota.

Gaviria aseguró que de concretarse el ingreso de los máximos jefes del Tren de Aragua al programa de Paz Total, “el país entero debe entrar en alarma máxima porque ello significaría que el Gobierno ha tomado un rumbo intencionalmente dirigido a causarle daño a Colombia, en beneficio de organizaciones criminales extranjeras de enorme peligrosidad”.

El expresidente indicó además, que estos cabecillas, según informaciones de medios de comunicación, ya cuentan con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para ser extraditados a Chile, pero si ingresan a la llamada Paz Total del Petro, ya no pudieran ser extraditados bajo el pretexto de que sus jefes en Colombia así lo solicitaron, a través de una carta conocida en las últimas horas.

“Esto confirmaría que la Paz Total, lejos de promover la convivencia pacifica en diferentes zonas del territorio nacional, se ha convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la acción de la justicia y encuentren ahora refugio en Colombia protegidos por el gobierno del presidente Petro”, enfatizó Gaviria.

Asimismo, el expresidente recordó el discurso del jefe de Estado ante la ONU, en el que “intentó justificar las actividades criminales del Tren de Aragua como una consecuencia del bloqueo a la Venezuela de Maduro ¡Qué despropósito! ¡Qué error monumental!“, dijo.

Gaviria hizo énfasis en que El Tren de Aragua “no es una organización criminal más, dedicada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas de carácter transnacional. Es una de las organizaciones internacionales delincuenciales más poderosas que se ha expandido con gran rapidez”.

Aseguró que las actividades criminales de esta organización venezolana no se limitan al narcotráfico, sino al crimen internacional y al tráfico de personas.