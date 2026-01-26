A pocos días de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, César Gaviria, cabeza del Partido Liberal Colombiano, envió una carta en la que hace un llamado a replantear la política exterior del país, priorizando un enfoque pragmático, verificable y alineado con los intereses estratégicos y de seguridad nacional.

“Se trata de dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente anti-norteamericanas”, se lee en la extensa misiva.

En la carta, dirigida directamente al jefe de Estado, el exmandatario Gaviria advierte de una “crisis de confianza” en la relación bilateral con Estados Unidos, que —según señala— trasciende las cifras y tiene impactos directos en la seguridad, la economía y la proyección internacional de Colombia. El Liberalismo considera que la pérdida de credibilidad estratégica representa un riesgo mayor que cualquier debate metodológico sobre la política antidrogas.

“La relación bilateral con los Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Las tensiones acumuladas, las sanciones personales impuestas por ese gobierno y el deterioro del diálogo institucional han generado una crisis de confianza que afecta directamente la seguridad, la economía y la proyección internacional de Colombia. Además, deterioran tanto en nosotros como internacionalmente su imagen como nuestro gobernante, algo que en la actualidad es indeseable para el propósito de conseguir la mejor relación con Estados Unidos”, puntualiza.

Crítica a la ‘paz total’

El documento cuestiona los resultados de la política de “Paz Total”, al afirmar que su falta de implementación integral ha permitido que estructuras criminales ocupen vacíos territoriales. En ese contexto, plantea la necesidad de concentrar los esfuerzos en la interdicción en grandes laboratorios, el lavado de activos y el fortalecimiento de la cooperación internacional contra el narcotráfico.

“Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales y por la escasez de resultados”, enfatiza Gaviria.

Uno de los puntos centrales de la carta es la política frente a Venezuela. El director del Paartido Liberal sostiene que esta no puede seguir guiándose por lógicas ideológicas del pasado y advierte sobre los riesgos de una relación tolerante frente a grupos armados transnacionales que operan en la frontera, como el ELN, disidencias de las Farc, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. También recuerda que Colombia ha recibido cerca de 2,8 millones de migrantes venezolanos sin un marco institucional robusto para enfrentar nuevos flujos.

En materia comercial y económica, el Liberalismo señala que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Colombia, con un intercambio cercano a los 36.700 millones de dólares, y cuestiona la conveniencia de plantear a China como una alternativa estratégica en detrimento de Washington. A su juicio, insistir en un supuesto déficit comercial con China —que cifra en 14.000 millones de dólares— carece de sustento técnico y podría resultar contraproducente en el diálogo con la administración estadounidense.

La carta también expresa preocupación por los indicadores de la lucha antidrogas. Aunque reconoce cifras récord de incautación de cocaína, advierte que estas responden al aumento histórico de los cultivos, que habrían alcanzado 263.000 hectáreas, con un incremento del 80 % frente a años anteriores. Además, señala una caída en la tasa de incautación y una reducción del 93 % en la erradicación anual, lo que —según el partido— ha debilitado la cooperación con Estados Unidos.

Finalmente, el Partido Liberal insta al presidente Petro a aprovechar la reunión en la Casa Blanca para presentar una agenda clara, con compromisos concretos en extradición, fumigación y combate a grupos narcoterroristas, con el objetivo de rehabilitar la confianza bilateral. “La prioridad estratégica debe ser reconstruir la relación con Estados Unidos, evitando confrontaciones innecesarias y privilegiando resultados concretos”, concluye el documento.