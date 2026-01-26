En las últimas horas, el dirigente ganadero José Félix Lafaurie anunció, mediante una extensa carta dirigida a la dirección nacional del Centro Democrático, que junto a su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, decidió separarse del partido y promover una escisión, en medio de fuertes cuestionamientos al proceso interno mediante el cual Paloma Valencia fue seleccionada como candidata presidencial.

El asunto ha producido comentarios tanto en respaldo de la decisión desde sectores opositores como en reclamo de rédito político por parte de los oficialistas.

Juan José Lafaurie, hijo de la exprecandidata, la defendió en las redes sociales: “Te usan, te maltratan y cuando reclamas dicen que le haces el juego a la izquierda. Falso. El verdadero favor a la izquierda lo hacen quienes pisotean a los suyos por cálculos políticos”.

La abogada Lorena Lázaro analizó que la consecuencia política de la separación es la “ruptura del ‘muro de contención’. La salida de Cabal fragmenta el voto del Centro Democrático. Ella representa el ala más radical, ‘la derecha pura’, y su partida debilita la estructura que Álvaro Uribe intentaba mantener unida para 2026”.

Y explica la jurista que como consecuencia legal “la escisión permitiría que Cabal se lleve su personería jurídica y seguidores sin incurrir en doble militancia. Esto le daría autonomía total para ser candidata presidencial sin depender de las reglas del CD”.

De otro lado, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, ‘trinó’: “María Fernanda Cabal, la primera en saltar del barco de Paloma Valencia. La misma que se llena la boca hablando de democracia, pero que apenas perdió la consulta salió corriendo de su partido.

No aceptó el resultado, mala perdedora. Se cae a pedazos el Centro Democrático".

Y el precandidato también petrista Camilo Romero opinó que “María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie renuncian al Centro Democrático de seguro para reencaucharse como ‘renovación’ política, pero ya el país sabe que son el símbolo eterno del ADN uribista”.