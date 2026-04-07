Una menor de siete años que había sido reportada como desaparecida luego del robo de una camioneta en el barrio Monterrey, localidad de Suba, fue localizada sin ningún daño en el barrio Nicolás de Federmán. La información fue confirmada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

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El hecho se registró en la noche del lunes 6 de abril, cuando se denunció el hurto de una camioneta Nissan X-Trail color champaña, con placas PYQ 414, en la calle 99A con carrera 70F. La niña estaba dentro del vehículo al momento del robo, lo que generó alerta inmediata entre las autoridades. La difusión de la noticia en redes sociales permitió que la Policía recibiera información rápida y oportuna.

Tras la denuncia, se activó un operativo integral con la participación del Gaula de la Policía, el Gaula del Ejército adscrito a la Brigada 13 y el apoyo aéreo del Halcón. Según explicó el alcalde, se movilizaron todos los recursos disponibles para ubicar tanto el vehículo como a la menor.

En su cuenta de X, Galán indicó que “desde el momento en que fue reportado al 123 que en medio del robo de un vehículo en Suba los delincuentes se habían llevado a una niña de 7 años, se desplegaron todas las capacidades de la Policía, el Gaula de la Brigada XIII del Ejército y la Secretaría de Seguridad para rescatarla sana y salva y entregársela a sus padres”.

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Desde el momento en que fue reportado al 123 que en medio del robo de un vehiculo en Suba, los delincuentes se habían llevado a una niña de 7 años que estaba en el vehiculo se desplegaron todas las capacidades de la @PoliciaBogota , el Gaula de la Brigada XIII del Ejército y la… pic.twitter.com/w8N19aOwWz — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 7, 2026

Asimismo, añadió que los uniformados que ya estaban terminando su turno permanecieron activos, reforzando la búsqueda y asegurándose de que la camioneta no abandonara la zona.

Lugar donde fue encontrada la menor y la camioneta

Durante los patrullajes, las autoridades encontraron la camioneta estacionada en el barrio Nicolás de Federmán. La niña estaba ilesa y fue entregada a sus familiares de inmediato.

En declaraciones a medios, Galán señaló que “en este esfuerzo de revisión por toda la ciudad, en el CAI de Nicolás de Federmán se pudo identificar el vehículo que estaba parqueado. La niña estaba dentro y, según la información que tenemos, se encontraba dormida y no se había percatado de lo ocurrido”.

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El alcalde resaltó que no hubo intervención de terceros en el lugar, lo que permitió que los uniformados realizaran la operación de manera ágil y segura.

Por aire y tierra se realizó el despliegue en toda la ciudad, luego de la información de un vehículo hurtado en Suba con una menor que estaba en el vehículo, se hizo el cierre de vías, logrando la ubicación de la menor y la recuperación del vehículo en Teusaquillo. pic.twitter.com/L6fSKHA8C4 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 7, 2026

Trabajo conjunto de las autoridades

El operativo involucró a varias instituciones, cubriendo distintos sectores de la ciudad. El Gaula de la Policía y del Ejército trabajaron junto con la Secretaría de Seguridad, mientras que el apoyo aéreo del Halcón permitió localizar más rápidamente posibles ubicaciones del vehículo, acelerando el rescate de la niña.

Además, el alcalde manifestó que “inmediatamente conoció la Policía este hecho, activó todo el esfuerzo de la Policía Metropolitana, e incluso los turnos que estaban saliendo se mantuvieron para dedicarse a buscar este vehículo. Se desplegaron todos los recursos necesarios para que pudiéramos tener presencia en toda la ciudad y localizar la camioneta”.

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Galán reiteró que la prioridad fue proteger a la niña y agradeció la colaboración del Ejército y la Secretaría de Seguridad, cuyo aporte fue clave en el operativo.

Finalmente, las autoridades aseguraron que continuarán la investigación para identificar y judicializar a los responsables del hurto.