La decisión de Ricardo Roa de apartarse temporalmente de la presidencia de Ecopetrol ha provocado distintas reacciones en el ámbito nacional. Desde la Unión Sindical Obrera (USO), su presidente Martín Ravelo expresó apoyo a la medida adoptada por la Junta Directiva de la estatal petrolera, argumentando que contribuye a salvaguardar la estabilidad y la reputación de la principal empresa de Colombia.

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Asimismo, Ricardo Roa, vinculado previamente a denuncias de presunta corrupción y quien también fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pidió una licencia no remunerada por 30 días que empezará el próximo jueves 28 de mayo. Antes de esa fecha, tomará sus vacaciones entre el 7 de abril y el 27 de mayo, lo que significa que dejará de ejercer sus funciones desde ahora, con un posible regreso a finales de junio.

Mientras tanto, la Junta Directiva nombró a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente, como encargado de la presidencia, para liderar la compañía durante la ausencia de Roa.

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Por otro lado, en entrevista con el periodista Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, Ravelo reiteró el respeto del sindicato hacia la decisión del máximo órgano de gobierno de Ecopetrol.

“El planteamiento institucional de la USO era que el doctor Ricardo Roa se apartara del cargo como presidente. Hoy debemos decirle al país que respetamos y respaldamos la decisión que de manera independiente tomó la junta directiva”, expresó.

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Además, el dirigente sindical agregó que la principal inquietud de los trabajadores estaba vinculada al impacto en la imagen de la compañía frente a las investigaciones en curso.

“Estábamos previendo que el riesgo reputacional estaba impactando de manera severa a nuestra empresa y que ese riesgo podría, en una eventual situación, afectar la estabilidad financiera de Ecopetrol”.