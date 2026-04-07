La Fiscalía General de la Nación anunció la reactivación de órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de bandas criminales que habían sido suspendidas previamente en medio de la polémica política de acercamientos con estructuras delincuenciales. La medida fue adoptada tras una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que dejó sin efecto la suspensión en la mayoría de los casos.

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Asimismo, la medida vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los “diálogos sociojurídicos” promovidos por el Gobierno nacional con grupos criminales. Según las autoridades, varios de los cabecillas que inicialmente se beneficiaron con la suspensión ya contaban con condenas o estaban privados de la libertad, lo que hacía inviable mantener la medida desde el punto de vista jurídico.

Según las autoridades, siete de los líderes seguirán gozando de la suspensión de órdenes de captura, ya que en sus situaciones la ley lo permite. Entre ellos se destaca alias El Montañero quien dirige la banda ‘El Mesa’, con operaciones en Antioquia y presencia en Bogotá y otras regiones del país.

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Líderes criminales cuyas órdenes de captura siguen vigentes

Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o ‘Chata’ Juan Fernando Álvarez, alias Juan XXIII Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yervas Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe Iván Darío Suárez Muñoz, alias Barbas Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya Paulo Andrés Torrez Flórez, alias Pocho

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Líderes criminales que siguen con suspensión de órdenes de captura

Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero