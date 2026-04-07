Un dron con explosivos detonó en la vereda cuatro Esquinas, en la zona rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander, en la conflictiva región del Catatumbo, dejando a dos personas lesionadas.

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Asimismo, el hecho fue reportado por residentes del área, quienes alertaron sobre una fuerte detonación ocurrida en medio de la confrontación armada que afecta a esta zona del país.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas resultaron heridas a causa de la explosión provocada por el dron. Sin embargo, aún no se ha podido determinar la gravedad de las lesiones ni la identidad de los afectados, debido a las dificultades de acceso al área.

Además, las autoridades señalaron que la situación de orden público en la zona impide que los organismos de seguridad y de socorro lleguen de manera inmediata, lo que también retrasa la atención médica y la verificación oficial de lo sucedido.

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El hecho se da en un contexto de deterioro de la seguridad en el Catatumbo, región que históricamente ha sufrido la presencia de grupos armados ilegales y la disputa por el control de territorios.

Por otro lado, esta parte de Norte de Santander continúa la confrontación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y estructuras de las disidencias de las Farc, aumentando la exposición de las comunidades campesinas que habitan en zonas apartadas.

Finalmente, los habitantes de la zona han expresado preocupación por el aumento de ataques con drones, una práctica que se ha registrado en varias partes del Catatumbo y que supone un riesgo creciente para la población civil en medio del conflicto armado.

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