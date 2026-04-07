Nuevamente las redes sociales fueron el canal que usaron tanto el candidato presidencial Iván Cepeda como el expresidente Álvaro Uribe para otro choque político.

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El exmandatario, líder natural del Centro Democrático, realizó una publicación en referencia a Manuel Cepeda, padre de Iván, asegurando que “sacrificó la democracia interna y la movilización civil en favor de un militarismo radical en las FARC”.

También tildó de hipócrita a Iván Cepeda, acusándolo de “Promotor de la impunidad de Santrich y Márquez, que crearon la Nueva Marquetalia, que asesinó a Miguel Uribe”.

En la misma publicación, se refirió a su hermano Santiago, condenado por liderar el grupo paramilitar llamado ‘los 12 apóstoles’.

“Mi hermano Santiago fue absuelto por varios fiscales y un juzgado. Acusado por Eduardo Montealegre. Espera decisión de la Corte sobre la condena del Tribunal. Todos los demás acusados de conformar el grupo criminal están absueltos, incluso alguno (s) tuvo/tuvieron como abogado a Jesús María Valle, q.e.p.d”, se lee en el mensaje.

Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente. Su hijo Iván, candidato, engaña con la Paz Total, es solapado. Ataca a mi hermano, que no es candidato, para ocultar sus responsabilidades criminales.



1/3 Manuel Cepeda -un violento frentero-, “fue un "alto jerarca" que… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 5, 2026

A todo esto, Iván Cepeda respondió también por medio de su cuenta de X.

“Vamos a dejar las cosas claras, Álvaro Uribe. Como ha quedado establecido por la justicia nacional e interamericana, mi padre fue un Senador de la República asesinado por la extrema derecha a la que usted pertenece, y con justificaciones como las que usted usa. Como ha quedado establecido por la justicia nacional, su hermano Santiago es un criminal condenado a 28 años de cárcel, jefe de la banda paramilitar los 12 apóstoles y autor de masacres de campesinos en Yarumal. Esa es la verdad pura y simple. Y así queda para la Historia”, publicó Cepeda.

Vamos a dejar las cosas claras, @AlvaroUribeVel:



Como ha quedado establecido por la justicia nacional e interamericana, mi padre fue un Senador de la República asesinado por la extrema derecha a la que usted pertenece, y con justificaciones como las que usted usa.



Como ha… pic.twitter.com/jg5C2Bwu0p — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 7, 2026

No es la primera vez que Cepeda y Uribe chocan en redes sociales, el expresidente, aprovechando la campaña a las elecciones presidenciales, se ha referido al senador criticando la llamada ‘Paz total’, programa del actual Gobierno de Gustavo Petro.