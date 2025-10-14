Ronald Enrique Goethe Medina, 39 años, falleció luego de ser atacado con un arma blanca, al parecer, por un amigo, en la madrugada del domingo 12 de octubre en medio de una violenta riña en el barrio Costa Hermosa del municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico.

Leer más: Video: una fiesta en Costa Hermosa terminó con un hombre muerto tras fuerte riña

De acuerdo con testigos, horas antes al hecho de sangre, la víctima se encontraban departiendo en la terraza de una casa con otras personas, ingiriendo bebidas embriagantes y bailando al son de la música.

En uno de los tantos videos que captaron momentos del ameno momento, se observa cómo Ronald Enrique sonríe a la cámara e incluso abraza a su victimario mientras disfruta eufórico de la plácida reunión entre vecinos.

No olvide leer: Hallan cadáver de un hombre con heridas de arma “corto-contundente” en Juan de Acosta

Sin embargo, a eso de la 1:40 de la mañana algo entre los dos hombres sucedió. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector, reveladas por EL HERALDO, se observa el momento exacto en que se presentó la riña.

El ataque a puñal

En el video se evidencia cómo Goethe y un sujeto que lo acompañaba caminan por la calle 32 con carrera 32 en el barrio antes mencionado.

Lea además: Cuatro heridos deja accidente en la Vía Cordialidad, a la altura de Sabanalarga

De un momento a otro, un sujeto con camiseta roja corre en dirección de ambos hombres portando un arma blanca. El acompañante de Goethe trató de detenerlo pero este se abalanzó contra Ronald Enrique y le asestó dos puñaladas.

En ese instante, el compañero lo rodea con los brazos y lo detiene, mientras que Goethe mira su cuerpo para revisar sus heridas. Poco después el amigo vuelve hacia el hombre de 39 años, lo impulsa con su hombro y lo auxilia, para luego trasladarlo hasta el Hospital Universidad del Norte.

Lea además: Sicario acribilla a un hombre de 33 años en Rebolo: ya había sido víctima de un atentado

Entretanto, el agresor se quedó unos minutos en la misma calle hasta que una mujer y un niño llegaron hasta donde él, quienes, al parecer, serían su esposa e hijo. La mujer le pide que tome una bicicleta que momentos antes otro sujeto le había dejado tirada en el suelo, pero este simplemente empieza a patearla y actuar de forma grosera y violenta contra sus allegados.

Dos puñaladas mortales

Desafortunadamente, este mismo domingo, exactamente a las 11:20 de la mañana, los médicos de turno del Hospital Universidad del Norte informaron sobre el deceso de Goethe Medina, quien falleció tras la mortal herida que recibió en el abdomen por parte de su “amigo” en el momento de la riña.

Lea también: Ataque a bala en el barrio Galán deja un joven muerto

Por el momento, las autoridades no ha revelado los motivos que originaron la fuerte riña, ni el paradero del agresor, quien huyó del lugar minutos después del crimen.

Valen mencionar, que miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan investigaciones para determinar los móviles del asesinato.