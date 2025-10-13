En la mañana de este lunes 13 de octubre, en el barrio Rebolo, localidad Suroriente de Barranquilla, un hombre fue víctima de un atentado sicarial a manos de un sujeto que se movilizaba a pie.

Según información de las autoridades, el hombre respondía al nombre de Janer José Moscote Gutiérrez, de 33 años de edad.

De acuerdo con testigos, Moscote Gutiérrez, se encontraba caminando por la calle 13 con carrera 28 a eso de las 5:00 a.m. cuando fue abordado por un sujeto, quien al verle desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó en el abdomen.

Tras cometer el crimen, el homicida aprovechó el alboroto de la gente para escapar con rumbo desconocido.

El lesionado fue trasladado al Nuevo Hospital General de Barranquilla, pero pese al esfuerzo por el personal médico de salvarle la vida, falleció a las 8:00 de la mañana debido a la gravedad de la herida.

Fuentes judiciales confirmaron que el occiso ya había sido herido durante un ataque a bala en una vivienda ubicada en la calle 12 con carrera 28, también en el barrio Rebolo en el año 2023.

En esa ocasión el hombre fue impactado en el brazo izquierdo, pero logró sobrevivir.

Las autoridades investigan si este este nuevo crimen, tiene relación con aquel caso en el año ya mencionado, y trabajan para identificar al responsable.