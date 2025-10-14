El vuelo AV18 de Avianca, que cubría la ruta Bogotá–Barcelona tuvo que aterrizar de forma imprevista en San Juan, Puerto Rico, donde más de 300 pasajeros colombianos permanecieron retenidos durante varias horas, el pasado lunes 13 de octubre.

“La paz total se ha convertido en un manto de impunidad”: César Gaviria a Petro por posibles beneficios para el Tren de Aragua

Estas son las hipótesis del atentado contra activistas venezolanos, heridos a bala en Bogotá

El colombo-israelí Elkana Bohbot ya se reencontró con su hijo de 5 años tras su liberación

El incidente comenzó cuando un joven pasajero presentó una grave intoxicación, aparentemente causada por la ingesta de sustancias ilegales transportadas dentro de su cuerpo.

La situación obligó a la tripulación a declarar emergencia médica en pleno vuelo y solicitar aterrizaje inmediato en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

X @CNoticias24 Vuelo de Avianca Bogotá–Barcelona aterrizó de emergencia en Puerto Rico

Ya en tierra, las autoridades estadounidenses aplicaron un protocolo especial debido a que la mayoría de los viajeros no contaba con visa americana. Por esta razón, los pasajeros fueron ubicados en un área restringida dentro del aeropuerto, sin poder ingresar oficialmente al país, mientras el joven afectado era trasladado para recibir atención médica.

Durante la espera, los ocupantes del vuelo fueron informados de que la aeronave había sufrido una avería durante la maniobra de aterrizaje.

Video: Taxista escupió a un pasajero en medio de discusión por el vuelto del pago de una carrera

Según relató uno de los pasajeros, el aterrizaje “fue muy fuerte, y luego nos dijeron que el avión no podía volver a despegar. Mandaron uno nuevo desde Bogotá para recogernos”.

La aerolínea confirmó que un avión de reemplazo fue enviado desde Bogotá para terminar el viaje hacia Barcelona, con una nueva salida programada para las 6:30 p. m. hora local.

Archivo EL HERALDO La aerolínea confirmó que un avión de reemplazo fue enviado desde Bogotá para terminar el viaje hacia Barcelona, con una nueva salida programada para las 6:30 p. m. hora local.

Sin embargo, la espera superó las 12 horas, lo que generó malestar entre los viajeros. Asimismo, el caso está siendo investigado por las autoridades tanto de Puerto Rico como de Colombia.