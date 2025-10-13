Un nuevo caso de intolerancia en Bogotá se volvió viral en redes sociales. Esta vez, un ciudadano grabó la breve, pero fuerte discusión que sostuvo con un taxista por el vuelto del pago de una carrera.

Lea: Dos defensores de derechos humanos venezolanos fueron víctimas de atentado en Bogotá

En el video, publicado en TikTok, muestra al conductor en el interior del taxi mientras el pasajero, ya fuera del vehículo, le reclama por no tener cambio para el billete con el que le había pagado por el servicio de transporte.

El pasajero se estaba quejando porque, al parecer, el taxista le dijo que él tenía que cambiar su billete por otros de menor denominación para poder cancelar la carrera, pues el conductor no tenía cómo darle el cambio.

Lea: Ministro del Interior, Armando Benedetti, propuso eliminar el 12 de octubre como día festivo: “No hay nada que celebrar”

Para el ciudadano, el taxista era quien debía buscar cómo cambiar el billete para devolver el cambio al cliente, lo que desató una discusión dentro del vehículo.

“¿Cómo no va a tener vueltas, hermano? ¿Cómo me va a decir que yo tengo que cambiar?“, se escucha decir al pasajero cuando aún estaba dentro del taxi.

No mostró más de la discusión dentro del carro, pero sí cuando al parecer ya había cambiado el billete y le iba a pagar al conductor desde la calle.

Lea: Rector abusó de 6 de sus estudiantes indígenas: las amenazaba asegurando que tenía vínculos con grupos armados

El pasajero grabó el momento del pago mientras decía que el conductor había sido grosero con él.

“Acá el señor. Hay que tener las vueltas y no hay que ser grosero, hay que ser educado porque usted está prestando un servicio. Grosero”, le dijo al taxista mientras le entregaba un billete de 10 mil pesos.

El conductor respondió con insultos y le lanzó un escupitajo, alcanzando el celular del pasajero con su saliva, para luego irse en el vehículo.

Lea: Mujer fue condenada a 14 años de cárcel por drogar y robar a hombres que conocía en aplicaciones de citas en Bogotá

Estas imágenes han generado indignación entre los internautas, quienes han dejado comentarios como: “Ellos mismos dañaron el gremio de taxis", “Por eso no me subo a un taxi así me regale la carrera”, “Por esa razón hoy en día las personas prefieren las aplicaciones, los taxistas nunca han respetado al usuario y lo han menospreciado”.