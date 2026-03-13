Este viernes 13 de marzo se registró un grave incidente en horas de la madrugada en el sur de Bogotá, luego de que un taxista, presuntamente bajo los efectos del alcohol, arrollara a cuatro uniformados de la Policía Metropolitana en un sector cercano a los barrios Capri y Lucero Alto, en la localidad de Ciudad Bolívar.

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Tras el hecho, el conductor intentó escapar del lugar. Sin embargo, las autoridades iniciaron una persecución que terminó pocas cuadras más adelante, donde el hombre fue interceptado y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, según el medio Noticias Caracol, el oficial de inspección de la Policía de Bogotá indicó que el conductor al momento de su captura “presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol”.

Posteriormente, el implicado fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, donde se le practicaron las respectivas pruebas de alcoholemia. Allí permanece detenido mientras avanzan las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.

Por otro lado, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia, conducir bajo los efectos del alcohol conlleva fuertes sanciones. El Código Nacional de Tránsito establece multas que pueden ir desde aproximadamente $1,7 millones de pesos hasta más de $60 millones, dependiendo del nivel de alcohol detectado en la prueba.

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Además de las sanciones económicas, este tipo de infracción puede implicar la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducción, la inmovilización del vehículo y la obligación de realizar trabajos comunitarios.

Posibles penas por agresión a funcionarios públicos

Las autoridades también recordaron que agredir a servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones puede derivar en penas de prisión que alcanzan hasta 13 años.

El incidente ocurrió mientras los policías realizaban un procedimiento de registro a un ciudadano en la zona. En ese momento, el taxi apareció a gran velocidad y desobedeció la señal de pare.

Asimismo, tras impactar al grupo de uniformados, el conductor emprendió la huida, lo que dio paso a una persecución que permitió su captura a pocos metros del lugar del atropello. Además, los cuatro policías afectados sufrieron heridas leves y se encuentran fuera de peligro.

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Por otro lado, el Código Penal colombiano, en su artículo 429, contempla sanciones para quienes ejerzan violencia contra funcionarios públicos durante el cumplimiento de sus funciones. La norma establece “penas de prisión que oscilan entre los cuatro y ocho años”.

Finalmente, la condena puede aumentar hasta “entre seis y 13,33 años de prisión” cuando durante la agresión se utiliza algún tipo de arma. En estos casos también se contemplan multas económicas que pueden ser significativas.