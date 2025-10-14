Todo el espectro político del país ha rechazado este martes el atentado contra el movimiento del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Su propio Movimiento Defensores de la Patria condenó “el atentado contra nuestro coordinador departamental en Arauca, Juan Carlos Santamaría, (...) perpetrado el día de ayer 13 de octubre 2025”.

Agrega en este sentido la colectividad que el vehículo del coordinador, “identificado con los emblemas del movimiento, fue incendiado por desconocidos en un acto de evidente intimidación política y violencia injustificable”.

A su vez, en expresidente Álvaro Uribe expresó: “Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo De La Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”.

Así mismo, el senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, hizo “un llamado al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de todos los candidatos en el ejercicio electoral. Rechazo de manera contundente los hechos ocurridos y expreso mi solidaridad con Abelardo de la Espriella y su equipo. La democracia se defiende con garantías, no permitiendo la violencia en los territorios”.

Y la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, manifestó: “Lamentable hecho terrorista contra la campaña de Abelardo de la Espries. Nos solidarizamos con su gente que en Arauca está viviendo la violencia que el gobierno Petro ha permitido. Desde la oposición reclamamos garantías y no encontramos respuestas serias pero sí ataques por redes”.