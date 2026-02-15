Los organismos de socorro presentes en el departamento de Córdoba, al igual que la ciudadanía, iniciaron la búsqueda del médico veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo tras ser arrastrado por la fuerte corriente de un caño en el municipio de Canalete.

El profesional, nativo de la ciudad de Sincelejo, donde reside con su esposa y sus pequeñas hijas, se encontraba en Córdoba ayudando en medio de la emergencia porque además es la zona donde él trabaja como veterinario.

Las versiones de los hechos ocurridos ayer sábado dan cuenta que Luis Rivero fue sorprendido por la corriente y aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarlo no lograron su cometido debido a la fuerza de las aguas.

Su familia pide oración para que Luis Eduardo Rivero Oviedo aparezca sano y salvo.