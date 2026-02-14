Con el propósito de fortalecer la conectividad regional y potenciar el desarrollo turístico, comercial y social del Caribe colombiano, entró oficialmente en operación la nueva ruta aérea entre Riohacha y Barranquilla, operada por la aerolínea estatal Satena.

Esta conexión representa un logro histórico para el departamento de La Guajira, consolidando un servicio comercial regular entre estas dos ciudades estratégicas del norte del país.

El vuelo inaugural NSE 6768 de Satena, en la ruta Riohacha – Barranquilla, marca el inicio de una nueva etapa para la movilidad aérea del departamento. La operación contará inicialmente con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes), en aeronaves ATR 72 con capacidad para 70 pasajeros y un tiempo de vuelo inferior a una hora, reduciendo significativamente los desplazamientos que por vía terrestre pueden tardar entre cuatro y cinco horas.

Alcaldía de Riohacha/Cortesía

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, estuvo presente en la inauguración del vuelo Barranquilla – Riohacha desde el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, en el Atlántico, ratificando el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la conectividad aérea del departamento.

“Este vuelo representa integración, desarrollo y nuevas oportunidades para La Guajira. Seguiremos trabajando para aumentar las frecuencias, atraer más visitantes y facilitar que nuestros ciudadanos puedan acceder de manera más rápida a servicios de salud, educación y oportunidades empresariales. Hoy damos un paso firme hacia una Guajira más conectada y competitiva”,* expresó el mandatario departamental.

En el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, el gobernador designó como su delegado al secretario departamental de Gobierno, Misael Velázquez Granadillo, quien acompañó la llegada del vuelo inaugural y destacó la importancia estratégica de esta nueva conexión para el crecimiento económico y turístico del territorio; además de lo que representa esta ruta aérea en medio de la coyuntura del puente de Mendihuaca, y con ello también aprovechó la presencia de actores nacionales para motivarlos a incluir otros destinos en las proyecciones de la aerolínea.

El acto inaugural contó además con la presencia de importantes autoridades del orden nacional y del sector aeronáutico, entre ellos: María Fernanda Rojas Mantilla, Ministra de Transporte; Luis Alfonso Martínez Chimenty, Director de la Aeronáutica Civil; Juan Sebastián Sánchez Dederlé, Viceministro de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT); el capitán Arenas, representante operativo de la aerolínea Satena y el alcalde del distrito de Riohacha, Genaro Redondo Choles.

Su presencia ratifica la relevancia institucional y estratégica de esta nueva ruta para la integración de la región. Las tarifas de lanzamiento fueron ofrecidas desde aproximadamente $154.900 COP en compra web y desde $183.220 COP en canales presenciales, consolidando esta ruta como una opción competitiva en costos, tiempos y beneficios para los viajeros.

La apertura de esta conexión aérea dinamiza el sector turístico, facilita los desplazamientos por motivos de educación, salud y negocios, y posiciona a La Guajira como un destino más accesible dentro del Caribe colombiano. Asimismo, permite que viajeros provenientes de distintas ciudades del país puedan conectar de manera más ágil con Riohacha a través de Barranquilla.

Los interesados pueden consultar horarios, disponibilidad y adquirir sus tiquetes exclusivamente a través de los canales oficiales de la aerolínea Satena.

