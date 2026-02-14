Debido a los rebosamientos de manjoles registrados en sectores de la Comuna 2 de Montería, el alcalde Hugo Kerguelén García, hizo un llamado a la calma a las comunidades afectadas y reiteró que la administración junto con la empresa Veolia trabaja sin descanso para atender la situación con rigor técnico y responsabilidad.

El mandatario explicó que las intervenciones que están desarrollando responden a conceptos emitidos por especialistas hidráulicos y equipos técnicos que evalúan permanentemente el comportamiento de las redes y el impacto de las inundaciones en el sistema de alcantarillado.

“Es importante que mantengamos la calma, que confiemos en los trabajos que se están realizando y que no acudamos a acciones que puedan alterar el orden público. Estamos actuando con base en criterios técnicos y priorizando la protección de la vida y la salud de nuestras comunidades”, expresó el alcalde.

Fue enfático en solicitarle a la ciudadanía que evite la difusión de informaciones falsas o conceptos sin sustento técnico que puedan generar pánico o desinformación en medio de la emergencia.

“Estamos trabajando sin descanso para salvaguardar la integridad y la salud de estas comunidades. Les pedimos prudencia y responsabilidad en el manejo de la información. Cada decisión que tomamos está respaldada por análisis técnicos especializados. Continuamos monitoreando la situación en la Comuna 2 y ejecutando las acciones necesarias para mitigar los efectos del rebosamiento, garantizando intervención oportuna y acompañamiento permanente a los habitantes de los sectores afectados”, puntualizó Kerguelén García.