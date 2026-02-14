Tras un análisis jurídico riguroso y la expedición de una nueva circular por parte del Ministerio de Educación, la alcaldía de Montería modificó la resolución mediante la cual había adelantado las vacaciones de docentes y estudiantes oficiales en el marco de la emergencia ocasionada por las inundaciones.

Desde el inicio de la contingencia, la administración Municipal actuó conforme a lo establecido en la Circular 043 de 2025, normativa nacional que regula la prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia. Bajo ese marco jurídico adoptaron medidas excepcionales, entre ellas la interrupción temporal de clases y el posterior adelanto del período de vacaciones, decisión que en su momento representó la alternativa legalmente viable frente a las condiciones críticas que atravesaba el municipio.

Sin embargo, ante la complejidad del panorama educativo local y la evolución progresiva de la emergencia, la Secretaría de Educación adelantó gestiones formales ante Mineducación solicitando la revisión del instrumento normativo vigente o la expedición de una disposición excepcional que permitiera mayor flexibilidad en la toma de decisiones.

Como resultado de este proceso técnico y de varias mesas de asistencia jurídica, el Ministerio expidió la circular 010, mediante la cual habilitan herramientas adicionales para la organización del calendario académico en contextos de emergencia.

En virtud de la nueva disposición nacional y tras el respectivo análisis jurídico, la Secretaría de Educación decidió modificar la resolución que contemplaba el adelanto de vacaciones, adoptando en su lugar semanas de desarrollo institucional en la Resolución N°0196 de 2026.

