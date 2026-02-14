Por primera vez un avión carguero A330 de la empresa Avianca aterrizó en el Aeropuerto Los Garzones de Montería. Llegó con ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por la emergencia ocasionada por las inundaciones en el departamento de Córdoba.

“Colombia unida por Córdoba”, es el lema de la campaña que identifica este gesto de solidaridad nacional sin precedentes hacia el pueblo monteriano en uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado el municipio.

El Ejército Nacional, la Red de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, el Banco de Alimentos de Bogotá, Gate Gourmet, la Fundación Ruta Animal y Laika, sumaron esfuerzos para hacer posible el envío y la entrega de toneladas de ayudas humanitarias.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, expresó su profundo agradecimiento a Avianca y a cada una de las organizaciones que hicieron posible esta operación humanitaria.

“Quiero agradecerle a Avianca por este gesto histórico con Montería, a la Red de Bancos de Alimentos, al Banco de Alimentos de Bogotá, al Ejército Nacional y a cada aliado que hoy demuestra que cuando el país se une, podemos superar cualquier adversidad. Este avión no trae solo ayudas; trae esperanza para miles de familias que hoy lo necesitan”, manifestó el mandatario.

También resaltó que este respaldo nacional fortalece el proceso de recuperación del municipio y envía un mensaje claro de unidad y compromiso.

“Hoy Colombia demuestra que el Caribe no está solo. Desde Montería agradecemos cada esfuerzo, cada donación y cada oración. Seguimos trabajando sin descanso para atender la emergencia y reconstruir nuestro territorio con dignidad y transparencia”, agregó.

Por su parte el gobernador Erasmo Zuleta Bechara agradeció en “nombre de todo el pueblo cordobés esta solidaridad. Miles de familias están pasando por momentos difíciles, pero este pueblo es resiliente, berraco y echado pa’lante. Con la ayuda de Dios, la solidaridad de empresas nacionales e internacionales, de la comunidad y de todos los aliados, saldremos de esta crisis mucho más fuertes”, expresó el mandatario.

También le dio las gracias a los trabajadores y a los aliados de esta compañía (Avianca) que se sumaron con donaciones y apoyo logístico. “Este gesto nos devuelve esperanza y nos recuerda que unidos podemos salir adelante”, agregó el gobernador durante el acto de recibimiento de las ayudas humanitarias que se efectuó la mañana de este sábado 14 de febrero.

Distribución de las ayudas

Sobre la distribución de estas nuevas ayudas la alcaldía de Montería informó que 20 toneladas fueron destinadas a la Renovación Carismática, priorizando la margen izquierda y las zonas más vulnerables, especialmente en los sectores de la Institución Educativa La Ribera y Juan XXIII, donde se concentran familias afectadas.

Otras 5 toneladas fueron entregadas al Ejército Nacional, específicamente a la Brigada 11, quedando bajo custodia de la institución. La distribución será coordinada conforme a las directrices operativas del General Díaz, garantizando control, organización y transparencia en la entrega.

“Montería avanza unida. No dejaremos a nadie atrás”, concluyó el alcalde Hugo Kerguelén.

Montería tiene 33 mil personas damnificadas en 13 barrios de la zona urbana y la zona rural