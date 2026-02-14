Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental de Córdoba reportaron al inicio de la noche de este viernes 13 de febrero que se mantiene la alerta roja en la zona de influencia de la cuenca baja del río San Jorge debido a la creciente del afluente que ha generado rompimientos en varios sectores y con ello afectaciones en comunidades rurales.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades de gestión del riesgo, la creciente que ha descendiendo por el afluente provocó rompimientos en las orillas en sectores como El Totumo, La Cantaleta y La Vorágine, con afectación directa en la comunidad de Nueva Esperanza, en el municipio de Pueblo Nuevo.

Ante este panorama, las autoridades reiteran el llamado a mantener especial vigilancia sobre las comunidades ubicadas aguas abajo, donde existe riesgo de nuevas inundaciones y afectaciones.

Entre los sectores que deben permanecer en máxima atención se encuentran Puerto Leticia en Pueblo Nuevo, y las comunidades de Cuenca, Parcelas de Ginebra, Las Flores y La Isla en San Marcos, Sucre.