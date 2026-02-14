El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, anunció este sábado el pronto inicio de la etapa de reactivación económica y reconstrucción en el departamento.

Reiteró que la respuesta a la emergencia debe ir acompañada de un plan decidido para recuperar medios de vida y sostener el dinamismo económico del departamento.

“Hoy más que nunca tenemos que seguir impulsando este barco que es Córdoba. Venimos creciendo con indicadores positivos y reducción del desempleo, y esta emergencia no nos va a dejar anclados en el problema. Vamos a acelerar la reconstrucción y, cuanto antes, poner en marcha el proceso de reactivación económica para que las familias recuperen sus ingresos; no tengo duda que de aquí saldremos mucho más fortalecidos”, dijo Zuleta Bechara.

Agregó que Córdoba continúa en alerta roja de acuerdo con los reportes del Ideam y el comportamiento de los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.

El Puesto de Mando Unificado hace especial énfasis en la situación de la cuenca del río Sinú, donde pese a que Urrá ha reportado disminuciones en el embalse, persiste la alerta roja operativa, lo que obliga a mantener el monitoreo constante y la capacidad de respuesta activa ante cualquier cambio que pueda presentarse.

Según el seguimiento realizado por las autoridades, la onda de creciente del río Sinú ya transitó por los municipios de Tierralta, Valencia, Montería y Cereté, y actualmente se encuentra avanzando por la zona del Bajo Sinú, especialmente en los municipios de San Pelayo, Cotorra y Lorica.

De hecho en las últimas horas el río abrió dos nuevos boquetes en Nueva Colombia (Lorica), por lo que desde Cotocá Arriba nuevamente la cuadrilla de la comunidad se unió para cerrar los boquetes, uno de ellos es aproximadamente 50 metros por donde el Sinú se metió a predios.

El alcalde Carlos Mario Manzur dispuso de madera, costales y balasto para que los voluntarios armen la barrera para cerrar el boquete y contener la corriente.

“A Lorica nada le queda grande, en este grupo de voluntarios he encontrado unión y disposición permanente para enfrentar esta situación, de esta salimos”, destacó el mandatario loriquero.

Todas estas situaciones exigen mantener la vigilancia permanente y adoptar medidas preventivas según la particularidad de cada territorio. Desde el PMU departamental reiteran que en la cuenca baja continúan las labores de evacuación preventiva en sectores de alto riesgo.

“También seguimos reforzando los puntos críticos en las orillas del río con maquinaria amarilla con trabajos de mitigación”, informó un vocero de la Gobernación de Córdoba.

Reiteran el llamado a la comunidad a seguir las recomendaciones de las alcaldías municipales y los organismos de socorro, recordando que la vida es lo primero, como lo ha expresado permanentemente el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.