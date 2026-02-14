El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, arribó este sábado 14 de febrero a la ciudad de Montería, para acompañar y atender personalmente a los policías damnificados por los estragos de los frentes fríos en el territorio cordobés.

Lea también: Capturan a fiscal y dos agentes de la Sijín en Santa Marta por exigir $300 millones a comerciante

El alto oficial aterrizó en el aeropuerto de Montería con una delegación integrada, además, por su esposa Jéssica García de Rincón, que lidera la Oficina de Obras Sociales de la institución.

Con el mensaje de que “en los momentos difíciles la familia policial se hace más fuerte” llegó el general Rincón Zambrano a tierras cordobesas donde hay, para el caso del Comando del Departamento de Policía Córdoba unos 58 policías damnificados y 95 familias, mientras que en la Metropolitana de Montería son más de 204 los uniformados damnificados en los municipios de su jurisdicción (Montería, Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y San Pelayo).

El Director de la Policía reiteró el compromiso institucional con el bienestar de los hombres y mujeres que integran la familia policial, verificando de primera mano la situación de los funcionarios afectados y coordinando acciones de apoyo y acompañamiento a todo su núcleo familiar.

Lea también: Joven de 22 años fue asesinada a bala por un falso domiciliario cuando recibía unas flores

“La presencia del Director General reafirma la solidaridad y el respaldo permanente de la institución en momentos de dificultad, fortaleciendo los lazos de unidad y compromiso que caracterizan a la Policía Nacional, en situaciones adversas, la familia policial se mantiene unida, demostrando que la vocación de servicio también se refleja en el apoyo mutuo y la fraternidad institucional”, dijo el Comando de la Policía Metropolitana de Montería.

Sin franquicias

La situación de calamidad que afronta Córdoba llevó a la Policía Nacional a suspender los permisos y franquicias de sus hombres y mujeres para tener a todo su personal disponible atendiendo esta emergencia desde sus diversos frentes.

Ello porque, además, no pueden descuidar la seguridad de otros puntos del departamento que no están inundados y tampoco los que sí lo están, y se suma que los policías damnificados no están laborando porque tienen permiso especial de calamidad.

Lea también: La alcaldía de Montería insta a las empresas de servicios públicos a acelerar la reactivación de la margen occidental

“Llevamos dos semanas de corrido sin descanso, pero aquí el cansancio no ha importado. Diariamente alcanzamos a descansar unas tres horas aproximadamente porque estamos comprometidos con la seguridad y apoyando a las comunidades que lo necesitan”, sostuvo el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, en entrevista con EL HERALDO.

Al alto oficial se le quebró la voz al referirse de manera particular a la situación de calamidad de uno de sus uniformados que, incluso, perdió a un ser querido en medio de estos momentos.

Por su parte el coronel Fernando Guzmán Ramos, comandante del Departamento de Policía de Córdoba, se refirió a sus compañeros policías con un mensaje desde el corazón, no desde el uniforme, indicando que “he visto cómo el agua no respeta esfuerzos ni sueños cumplidos. Sabemos que detrás de cada casa inundada hay años de lucha, de sacrificios, de ‘poquito a poquito’. Y aunque el frente frío nos golpeó duro, duele más saber que fue en sus hogares donde más caló.

Y agregó: “A los 58 policías y 95 familias que han sido beneficiados con ayudas humanitarias les quiero decir que no están solos. Estas ayudas no son un trámite, son nuestra manera de decirles aquí estamos, de tenderles la mano como ustedes la tienden cada día en las calles. No vamos a devolverles todo lo perdido, pero sí vamos a caminar con ustedes en esta recuperación, porque esta institución no son solo paredes, son ustedes. Y cuando un policía pierde, perdemos todos; cuando un policía se levanta, nos levantamos con él. Cuenten con su Policía Nacional, cuenten con nosotros. Esto no termina aquí. Somos policías, somos familia, y la familia no se rinde. Adelante”.