La Policía Nacional en articulación con el Ejército y la comunidad del municipio de San Pelayo, en Córdoba, adelantan la elaboración y reforzamiento de barricadas en la vereda La Majagua, como medida preventiva para mitigar el impacto del aumento del nivel del río.

La situación se ha presentado debido al frente de frío atípico que atraviesa la región y que ha generado un incremento considerable en el caudal, provocando afectaciones e inundaciones en diferentes zonas, especialmente en los corregimientos de Carrillo y Sabana Nueva, ubicados en la margen izquierda del río Sinú.

Policía Nacional/Cortesía

Las acciones desarrolladas tienen como finalidad contener el ingreso del agua, protegiendo viviendas y reduciendo el riesgo para las familias que han venido resultando afectadas por las crecientes.

Las unidades de la Policía hacen presencia permanente en coordinación con el Ejército brindando acompañamiento constante, apoyo logístico y orientación a la comunidad, reafirmando el compromiso institucional con la protección de la vida, la integridad y el bienestar de todos los habitantes.

El subteniente Óscar Bermúdez, comandante de la Estación de Policía de San Pelayo, reiteró el compromiso con la protección de la vida y la integridad de las familias del municipio. “En articulación con el Ejército Nacional y la comunidad, continuamos realizando acciones preventivas como el reforzamiento de barricadas, con el fin de contener el ingreso del agua y reducir los riesgos generados por el aumento del nivel del río”, anotó el oficial.