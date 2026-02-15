La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) informó en un comunicado este sábado 14 de febrero que los caudales de la Hidroeléctrica Urrá, Córdoba, han aumentado significativamente en las últimas 24 horas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones en zonas ribereñas.

“El caudal inicial, medido a las 5:00 a.m. de este sábado 14 de febrero, fue de 485 m³/s, incrementándose hasta alcanzar 823 m³/s al cierre del período de monitoreo, lo que representa un incremento de aproximadamente 69 %”, se lee en el escrito de la entidad.

En ese mismo periodo, el caudal total descargado presenta un ajuste gradual, pasando de 644 m³/s a alrededor de 653 m³/s. De acuerdo con el la misiva, esto “sugiere una acumulación progresiva en el embalse y genera una diferencia creciente entre entradas y salidas”.

También se lee en el comunicado: “Al 14 de febrero de 2026, el nivel del embalse se mantiene alrededor de 130,5 msnm, aproximadamente 2 metros por encima de la cota de rebose vigente (128,5 msnm), lo que configura una situación de contingencia operativa asociada a la evacuación permanente de volúmenes y no a una operación regular de amortiguación de crecientes”.

Advierte la ANLA que ante un eventual incremento de lluvias, aumentaría por todo esto el riesgo de inundaciones.

Por su parte, la hidroeléctrica informó que los aportes de caudal al embalse han disminuido con respecto a los valores máximos presentados al final de la noche de este sábado. perp como las las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos de caudal.

“Por lo anterior, se solicita a la comunidad seguir las recomendaciones de los organismos de gestión de esta emergencia”, se lee en el escrito.