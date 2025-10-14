La revista Semana reveló detalles del expediente judicial en contra de Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante y bailarina, Greeicy Rendón, quien fue capturado, procesado y judicializado por los delitos de tortura y secuestro.

De acuerdo con el informe del investigador de campo citado por el medio, los hechos ocurrieron a las 7:00 de la noche, el pasado 8 de marzo de 2023, cuando dos patrulleros de la estación de Policía Llanogrande, en Rionegro, Antioquia, realizando la captura de cuatro personas señaladas de torturar y mantener retenidos a dos trabajadores de la finca propiedad de la artista y su pareja, el también cantante Mike Bahía.

Los agentes le manifestaron a la Fiscalía que, durante el procedimiento, los presuntos agresores los superaban en número y portaban armas de largo alcance, lo que los obligó a solicitar refuerzos.

En el apoyo participaron miembros del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya finca es vecina a la de los artistas, además de personal del GOES.

Según el testimonio de uno de los patrulleros, los escoltas del exmandatario “asaltaron la malla galvanizada” que divide las propiedades para ingresar y reducir a los agresores. Durante la intervención, los uniformados hallaron a dos trabajadores golpeados en distintas habitaciones de la finca.

“Al obtener esta información, y sabiendo que hay personal con armamento largo y nos superan en número de personas, de manera inmediata procedimos a solicitar apoyo donde llega el personal del esquema de seguridad del señor expresidente, Álvaro Uribe y personal del Goes, personal que portaba armamento largo, por lo cual procede a asaltar la malla galvanizada para ingresar a la residencia, procediendo a reducir el personal que se encontraba interior de la finca”, expresó el patrullero.

Uno de los capturados, identificado como José Francisco Lenis, presentaba sangre en su ropa y una lesión en la cabeza. En medio del procedimiento, los hombres que mantenían retenidos a los trabajadores aseguraron que pertenecían al esquema de seguridad de Greeicy Rendón y Mike Bahía, versión que fue desmentida por las víctimas, quienes confirmaron haber sido secuestradas y agredidas.

“De forma inmediata, un informado abre la puerta del apartamento, independientemente hará residencia principal y se observa sentado en un mueble o una persona sexo masculino, mayor de edad, que posteriormente fue identificado como José Francisco Lenis, con sangre en su ropa y en el piso, asimismo con una lesión en la cabeza que le pregunta que estaba sucediendo, pero este no contesta”, señaló el uniformado.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías los elementos de prueba que apuntan a Luis Alberto Rendón como el presunto determinador del secuestro y la tortura, hechos que habrían ocurrido luego de que el hombre acusara a los trabajadores de robar una caja fuerte con al menos 600 millones de pesos.

Las autoridades continúan recopilando información y evidencias para esclarecer por completo el caso, que involucra directamente al padre de una de las artistas más reconocidas del país.