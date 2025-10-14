El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, rechazó este martes la investigación que le abrió la Procuraduría por presunta participación en política.

Por ello, anunció el titular de la cartera del derecho, denunciará al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, por el delito supuesto de prevaricato.

Montealegre dijo en la emisora W Radio que el jefe del Ministerio Público, con el proceso en su contra, busca “amordazarlo” y está “aliado” con el abogado y candidato Abelardo De la Espriella.

“Ahora, los dos, Eljach y el abogado de la mafia, construyen una tenaza para amordazarme, para callarme: por estas razones formularé denuncia penal por prevaricato contra el señor Eljach”, aseveró.

Y agregó en una oportunidad previa investigó a Eljach por un supuesto “hecho de corrupción” en el que también estaría, sostuvo, De la Espriella: “Prevaricato. Porque hace varios años investigué a Gregorio Eljach, por un acto de corrupción que cometió con el abogado de la mafia, Abelardo De la Espriella”.