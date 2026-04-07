La capital del Atlántico se consolida como una ciudad que le apuesta al deporte como herramienta de formación integral y desarrollo social, que forma ciudadanos dentro y fuera de las canchas.

Bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, la Administración distrital impulsa el talento joven con programas de formación deportiva, mientras avanza en el mantenimiento, recuperación, adecuación y construcción de nuevos escenarios.

Infraestructura deportiva para todos

Como parte de esta apuesta, el alcalde Alejandro Char lidera la transformación integral de los escenarios deportivos. Uno de los más emblemáticos del país, el estadio Metropolitano, con una inversión de más de $170.000 millones, se moderniza para ampliar su capacidad a más de 60 mil espectadores sentados y ofrecer mejores condiciones a deportistas, aficionados y eventos de talla internacional.

Además, la Administración distrital adelanta la transformación integral de la Unidad Deportiva La Magdalena con una asignación presupuestal de $29.000 millones, consolidándose como un escenario de alto nivel para el deporte y la recreación en la localidad Suroriente. Dentro de este complejo se destaca la pista de patinaje, que cumple normativa FIRS, una infraestructura moderna que beneficia a cerca de 45.000 habitantes y fortalece la práctica deportiva en la ciudad, así como canchas de fútbol de arena y otros espacios deportivos.

A esto se suman intervenciones y mantenimientos en escenarios emblemáticos como el Complejo Acuático Eduardo Movilla, el estadio Édgar Rentería, el Romelio Martínez y el Palacio de Combates Sugar Baby Rojas, así como mejoras en escenarios especializados como la pista de BMX Daniel Barragán, canchas de racquetbol Set Cubillos, el Coliseo Elías Chegwin, el estadio Moderno Julio Torres, el velódromo Rafael Vásquez, el Parque Distrital de Raquetas, los patinódromos Rafael Naranjo y Alex Cujavante, y otros complejos deportivos de la ciudad.

Estas acciones permiten que Barranquilla cuente con escenarios modernos, seguros y en óptimas condiciones, tanto para la práctica deportiva como para la realización de eventos de alto nivel.

Semillero de deportistas

El verdadero potencial deportivo de Barranquilla está en su gente. A través de las Escuelas de Formación Deportiva, miles de niños y jóvenes acceden a procesos que fortalecen habilidades, disciplina y valores.

Al inicio de 2026, 4.274 niños y niñas entre los 6 y 13 años iniciaron formación en diversas disciplinas en distintos escenarios y barrios de Barranquilla. Como novedad, este año se incorpora la paranatación, ampliando la oferta deportiva y fortaleciendo la inclusión de personas con discapacidad dentro del proceso.

Estas escuelas no solo identifican talento, también abren caminos: muchos jóvenes encuentran en el deporte una oportunidad real de crecimiento personal y profesional. El deporte en Barranquilla se consolida así como una herramienta de inclusión, disciplina y generación de oportunidades.

Eventos a otro nivel

Barranquilla también se ha posicionado como sede de grandes eventos deportivos, consolidando su capacidad organizativa y su infraestructura.

En 2025, la ciudad fue escenario del Giro de Rigo, un evento ciclístico que reunió a miles de participantes y visitantes, dinamizando la economía local, promoviendo el turismo deportivo y proyectando a Barranquilla como un destino atractivo para competencias de alto nivel.

En 2026, la ciudad recibió el Mundial Juvenil de Tenis J300 (24 al 31 de enero), el Club Set Cubillos Open (28 de enero al 1 de febrero), la Maratón de Barranquilla (14 y 15 de marzo), y próximamente abrirá la Puerta de Oro al Ironman 70.3 en junio, competencia de triatlón de media distancia que destacará a Puerto Mocho, la Circunvalar de la Prosperidad y el Gran Malecón como escenarios para los atletas.

Además, recibirá el Torneo Nacional U13 (5 al 9 de octubre), el Gran Premio Electrolit del Caribe en noviembre y la final de la Conmebol Sudamericana, también en noviembre.

El deporte en Barranquilla cumple un papel social fundamental: forma carácter, promueve la disciplina y genera sentido de pertenencia. Cada cancha recuperada, cada escuela deportiva y cada niño que encuentra en el deporte una oportunidad, es parte de una ciudad que cree en su gente y apuesta por su futuro.

Barranquilla demuestra que el deporte no solo forma campeones: forma ciudadanos, alejando a niños y jóvenes de entornos de riesgo y abriéndoles caminos.