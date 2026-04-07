Barranquilla le apuesta al talento como motor de desarrollo. A través de una apuesta educativa que integra innovación, tecnología, bilingüismo y acceso a oportunidades, la ciudad sigue fortaleciéndose como un territorio de conocimiento, creatividad y progreso.

Bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, la Administración distrital ha impulsado un ecosistema educativo innovador enfocado en potenciar las capacidades de niños, jóvenes y docentes, conectando la formación con las oportunidades.

Bilingüismo: una apuesta de ciudad

El programa Barranquilla Bilingüe se consolida como una política pública estratégica que ya impacta a más de 153.000 estudiantes y 3.700 docentes, con el objetivo de convertir a la ciudad en la primera bilingüe de Latinoamérica.

La enseñanza del inglés se ha fortalecido en las 156 instituciones educativas oficiales, generando resultados: el 71,4 % de los estudiantes mejoró su nivel de inglés entre séptimo y noveno grado, según evaluación de la Universidad de los Andes.

Además, Barranquilla cuenta con tres colegios oficiales bilingües: IED María Cano, Nueva Granada y Jorge Nicolás Abello, que se constituyen en referentes del modelo educativo bilingüe en el sector público.

Innovación y tecnología para el futuro

La ciudad avanza en la formación de talento para la economía digital, gracias a la apuesta de la Administración distrital. A través del programa +Educación +Innovación, se han invertido más de 8.000 millones de pesos para llevar formación en inteligencia artificial, desarrollo web, análisis de datos y habilidades para la vida laboral a más de 50 instituciones educativas.

13.000 estudiantes junto con docentes hoy lideran procesos de transformación en las aulas, además de 51 semilleros de investigación en soluciones tecnológicas. Entre 2024 y 2026, se habrán entregado más de 1.700 equipos tecnológicos.

Este avance ha sido posible gracias a una articulación con aliados del sector privado y académico —Crack the Code, Fundación Santo Domingo, United Way Colombia, Fundación Vélez Reyes+, Cámara de Comercio de Barranquilla, Fundación La Cayena y Quipux—, consolidando un ecosistema educativo que conecta la formación con el empleo.

Asimismo, iniciativas desarrolladas junto a la empresa RIWI han permitido formar a más de 500 jóvenes en desarrollo de software, facilitando su inserción laboral en el sector tecnológico.

Esteban Gutiérrez es uno de ellos. Egresado del colegio público La Merced, se graduó con un técnico laboral y fortaleció su formación con el entrenamiento de la Alcaldía y RIWI. Trabajó en la Alcaldía de Barranquilla, luego pasó a una multinacional de tecnología y hoy hace parte de una nueva generación de jóvenes que se preparan para el mundo digital.

Su trayectoria evidencia la apuesta de la ciudad por consolidar un ecosistema educativo innovador, que se inicia desde el colegio y se articula con oportunidades reales de formación y empleo.

La administración distrital lidera la estrategia BAQSTEM+IS, que articula a más de 40 actores del ecosistema educativo, empresarial y académico para impulsar la investigación, el pensamiento científico, el desarrollo tecnológico y la formación en habilidades del siglo XXI. Este esfuerzo ha posicionado a Barranquilla como referente nacional, siendo reconocida por el Ministerio de Educación Nacional como territorio STEM+IS.

A esto se suma el programa ‘Más Emprendimiento, Innovación, Educación’, en alianza con la Universidad Simón Bolívar y MacondoLab, que fortalece capacidades de emprendimiento e innovación en estudiantes y docentes.

Educación que conecta con oportunidades

La ciudad sigue ampliando el acceso a la educación superior pública y gratuita a través de la Institución Universitaria de Barranquilla, que hoy cuenta con más de 18.000 estudiantes y una oferta académica de 32 programas de pregrado y 12 de posgrado.

El alcalde Alejandro Char ha liderado una apuesta para el fortalecimiento y crecimiento de la universidad distrital, en materia de infraestructura y calidad educativa. Solo en este año, más de 3.200 jóvenes ingresaron a la educación superior.

A través de la estrategia IUB al Barrio, el alcalde Char también acerca la educación superior directamente a las comunidades. Actualmente, 15 colegios públicos funcionan como sedes para la formación de estudiantes residentes en Las Nieves, Rebolo, La Magdalena, Las Américas, Ciudadela 20 de Julio, Las Flores y El Campito, entre otros, en jornadas de tarde y noche.

A esto se suma la estrategia ‘La beca de tu vida’, un programa que abre nuevas oportunidades para 150 bachilleres de la ciudad para acceder a universidades acreditadas de alta calidad y avanzar en su proyecto de vida. La iniciativa contempla becas para programas en instituciones como la Universidad del Norte, la Universidad Simón Bolívar, la CUC y la Universidad Libre, incluyendo 60 cupos solo destinados para Medicina.

Historias como la de María Emilia Ortiz, una joven egresada del colegio público Betania Norte, que contemplaba viajar a España para trabajar en oficios varios ante la falta de oportunidades, reflejan el impacto de esta apuesta. Hoy, gracias a la beca otorgada por la Alcaldía de Barranquilla, cursa sus estudios en una universidad privada acreditada y se destaca por su desempeño académico.

PAE por la permanencia y la equidad

En Barranquilla, la educación comienza con el bienestar. Por eso, el Programa de Alimentación Escolar es una estrategia clave que promueve la permanencia, la equidad y el acceso a oportunidades para miles de estudiantes.

Hoy alcanza el 100 % de las instituciones educativas públicas, beneficiando diariamente a cerca de 126.000 niños, niñas y jóvenes con más de 20 millones de raciones al año.

Es financiado en un 75 % con recursos de los barranquilleros, por el Distrito. El programa fortalece su calidad nutricional con una inversión adicional por ración, que se traduce en menor ausentismo, mayor permanencia escolar y mejores condiciones para el aprendizaje.

Además, opera con un modelo flexible que incluye raciones preparadas en sitio, industrializadas, calientes transportadas y meriendas. A esto se suma la construcción y dotación de más de 30 cocinas y comedores escolares, una apuesta que mejora la calidad de la alimentación.

Arte y cultura como transformación social

Como distrito cultural, la formación en artes y cultura es un pilar clave en la capital del Atlántico. A través de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA), que funciona en la Fábrica de Cultura, cientos de jóvenes desarrollan su talento con 12 programas.

Juan José Valencia es un joven de 21 años que cursa segundo ciclo de Artes Escénicas. Sueña con ser actor de cine y asegura que ser parte de la EDA ha sido una experiencia única, porque la formación que recibe se complementa con enseñanza para la vida.

Barranquilla sigue demostrando que invertir en educación es invertir en el futuro. Hoy, forma talento, genera oportunidades y construye una sociedad más equitativa, innovadora y preparada para los desafíos del mundo.