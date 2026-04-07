La ciudad avanza apalancada en un ecosistema que integra red vial, sistema portuario y zonas francas, creando condiciones reales para el crecimiento empresarial. Uno de los pilares de esta consolidación es su sistema portuario sobre el río Magdalena, un corredor estratégico de 22 kilómetros que conecta al país con el mundo, desde el Puente Pumarejo hasta Bocas de Ceniza.

Allí operan 10 instalaciones portuarias privadas que, en conjunto, conforman la zona portuaria de Barranquilla, movilizando más de 12 millones de toneladas al año y posicionándose como un nodo clave para el comercio exterior. Su carácter multipropósito le permite atender distintos tipos de carga, mientras que su operación genera cerca de 24.000 empleos entre directos e indirectos, reflejando su impacto en la economía local.

El sector portuario representa el 5,4 % del PIB de la ciudad, posicionándose como uno de los principales dinamizadores económicos; y cerca del 70 % de la carga que se moviliza tiene como origen o destino Barranquilla, lo que reafirma su papel como centro industrial y logístico del país.

A esto se suma su ubicación privilegiada: la conexión marítima y fluvial, su cercanía con otros puertos del Caribe y su acceso estratégico a mercados internacionales, como Estados Unidos, a tan solo cuatro o cinco días de navegación, afianzan su atractivo para inversionistas.

En esta línea, Barranquilla fortalece su infraestructura y trabaja en proyectos estratégicos que apuntan a diversificar y reforzar su ecosistema logístico. Entre ellos, la primera granja eólica costa afuera, en alianza con el Gobierno de Dinamarca, donde el sistema portuario será clave, y la consolidación del turismo de cruceros, tanto fluviales como marítimos, que estimulan la economía local.

Entre sus principales desafíos, la ciudad trabaja en la estabilización permanente del canal navegable del río Magdalena, para garantizar calados competitivos y seguir robusteciendo la confianza de los mercados internacionales. Además, avanza en la digitalización de sus procesos logísticos, apostándole a puertos inteligentes que optimicen tiempos y aumenten la eficiencia.

Infraestructura y conectividad para el desarrollo

El crecimiento industrial de Barranquilla va de la mano con una apuesta decidida por la infraestructura y la conectividad, que mejora la movilidad, eleva la competitividad y transforma la calidad de vida de su gente.

Uno de los proyectos más emblemáticos liderados por el alcalde Alejandro Char es la canalización del arroyo de la calle 85, una obra de alta ingeniería que marca un nuevo hito y además permitirá que esta importante arteria vial de la ciudad pase de dos a tres carriles. Las obras siguen en una fase clave con la construcción de los cárcamos que captarán las aguas pluviales y permitirán controlar el flujo del arroyo en este sector del norte de la ciudad.

Esta intervención representa un cambio estructural: se le dice adiós a uno de los arroyos más peligrosos y se le da paso a una ciudad más segura y ordenada.

A esto se suma la puesta en funcionamiento de los dos puentes del intercambiador vial de la avenida Circunvalar, con 311 metros de longitud y tres carriles cada uno, que mejoran la movilidad de cerca de 80.000 usuarios diariamente.

La ciudad también continúa en la ampliación de corredores estratégicos como las carreras 50, 49C y 43, y las calles 30, 72 (avenida Shakira), 74, 75, 76, 79, 84 y la avenida Cordialidad, fortaleciendo su red vial y su capacidad de conexión.

También se ampliará la calle 84 hasta el Gran Malecón, que quedará con dos calzadas vehiculares, cada una con dos carriles, para un total de cuatro, mejorando la movilidad urbana y fortaleciendo la infraestructura vial. Esta obra contempla la intervención de 1,79 kilómetros; es decir, la prolongación de la calle 84 desde la carrera 74 hasta su conexión con el Gran Malecón, donde se construirá una glorieta en la intersección de la Avenida del Río con calle 84.

La Vía 40, entre calles 82 y 85, también será intervenida para pasar de 4 a 6 carriles, mejorando la capacidad y fluidez de este importante corredor vial.

El programa Barrios a la Obra ha permitido la intervención de más de 420 km de vías, mejorando la calidad de vida en las zonas más vulnerables. La recuperación de 356 parques, plazas y bulevares que suman más de 2,5 millones de metros cuadrados de espacio público reafirma la apuesta por una ciudad más habitable, conectada y pensada para su gente.

Por otro lado, la Operación Tapahuecos ha tenido un adelanto significativo. La Alcaldía de Barranquilla ha intervenido cerca de 54 kilómetros de vías en 55 barrios, lo que representa más de 34.000 metros cuadrados de pavimento recuperado. Paralelamente, se han ejecutado obras de pavimentación y mejoramiento de vías y parques en distintas zonas, con el propósito de dignificar las áreas con mayores necesidades.

Barranquilla sigue consolidándose como un hub logístico de referencia en el Caribe, impulsando el desarrollo económico, atrayendo inversión y generando oportunidades para su gente.

Apuesta por un turismo sostenible con propósito

Barranquilla avanza en la transformación de su modelo económico, afianzando el turismo como un complemento clave de su vocación portuaria, industrial y comercial. La ciudad se reinventa y abre nuevas oportunidades, apostándole a un turismo sostenible y con propósito que dinamiza la economía y genera bienestar.

Esta estrategia impulsa una cadena de valor que proyecta más de 200.000 empleos en sectores como hoteles, restaurantes, entretenimiento y servicios asociados, ampliando las oportunidades laborales y fortaleciendo la inclusión económica. Barranquilla se posiciona así como una ciudad que lo permite todo: turismo cultural, deportivo, de naturaleza, de eventos y de negocios.

Este fortalecimiento del ecosistema se complementa con una apuesta decidida por la formación de talento local y el desarrollo de capacidades en la ciudad. Instituciones como la IUB, con nuevas carreras como Administración Hotelera y Turismo, contribuyen a apuntalar una oferta educativa pertinente, alineada con las dinámicas del sector y orientada a generar oportunidades reales de empleo.

Bajo el enfoque de turismo 360 liderado por el alcalde Alejandro Char, la ciudad integra activos como el Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín, las playas de Puerto Mocho y la Noria, promoviendo un modelo consciente que conecta la sostenibilidad ambiental con la apropiación del territorio. Además del posicionamiento internacional de Barranquilla, reconocida como Mejor Destino Creativo del Mundo en los Creative Tourism Awards.

A la par, Barranquilla refuerza su infraestructura y conectividad. La ciudad continúa impulsando mejoras estratégicas como la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, clave para ampliar la conectividad aérea y potenciar la llegada de visitantes, un reto en el que la Alcaldía de Barranquilla seguirá insistiendo para posicionarse como una verdadera puerta de entrada al Caribe.

Así, la Puerta de Oro robustece su rol como hub logístico, diversifica su economía y se proyecta como un destino competitivo, sostenible y lleno de oportunidades.