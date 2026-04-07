La Clínica Portoazul Auna realizó con éxito los días 30 y 31 de marzo sus primeras cirugías de reemplazo protésico total de rodilla asistidas con el sistema robótico CORI, una tecnología de última generación que permite mayor precisión quirúrgica, mejores resultados clínicos y una recuperación más rápida para los pacientes, consolidando a la institución como referente en innovación en salud en Colombia.

La incorporación del sistema robótico CORI representa un avance significativo en la cirugía de rodilla, al permitir una planificación personalizada en tiempo real durante el procedimiento, sin necesidad de estudios previos como tomografías. Esta tecnología asiste al cirujano en cada etapa de la intervención, mejorando la exactitud en los cortes y la alineación de la prótesis, lo que impacta directamente en la experiencia y recuperación del paciente.

Entre los principales beneficios de esta tecnología se destacan la reducción del dolor postoperatorio, una recuperación más rápida y resultados funcionales más naturales. Además, el sistema CORI es el único que permite realizar cirugías de revisión de prótesis de rodilla, ampliando las posibilidades de tratamiento para pacientes con casos complejos.

Con este hito, la clínica fortalece su compromiso con la innovación médica constante, integrando tecnología de vanguardia que eleva los estándares de atención y responde a las nuevas expectativas de los pacientes, quienes buscan cada vez más procedimientos seguros, precisos y con mejores resultados.

Clínica Portoazul Auna es una institución de salud de alta complejidad que forma parte de Auna, una red latinoamericana enfocada en brindar atención médica de calidad, con énfasis en la innovación, la experiencia del paciente y el trabajo en equipo. Su modelo de atención integra tecnología avanzada, talento médico especializado y un enfoque centrado en el cuidado integral de las personas.