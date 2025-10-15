El acordeonero, cantautor y productor Israel Romero Ospino, ‘el Pollo Irra’, bautizado así por el cantautor Daniel Celedón, nació el sábado 15 de octubre de 1955 en Villanueva, La Guajira, siendo el quinto de nueve hermanos del hogar conformado por Escolástico Romero Rivera y Ana Antonia Ospino Campo, ‘la Nuñe’. Además, por su amplia trayectoria, la Academia de la Música de Alemania le otorgó el título de ‘El mejor acordeonero del mundo’ el 1° de diciembre de 1998.

Toda una historia que ha catapultado su carrera artística hasta llegar a recibir el próximo año, el homenaje en el 59° Festival de la Leyenda Vallenata, al lado de su inolvidable compadre Rafael Orozco y el Binomio de Oro de América. También recibirá la corona de rey vallenato vitalicio. Ante esto, tuvo palabras de agradecimiento. “Esta es una alegría inmensa que comparto con todos, unido a la familia de mi compadre Rafael Orozco y la familia de El Binomio de Oro de América. Mantenerse durante una cantidad de años no es nada fácil y este homenaje es extraordinario, porque lo hace el Festival de la Leyenda Vallenata, el más importante de Latinoamérica y el mundo”.

La gran unión

Todo tomó forma el miércoles 16 de junio de 1976, tiempo después de Israel Romero y Rafael Orozco conocerse y compartir incluso presentaciones. “Estábamos en una fiesta de cumpleaños del locutor Lenín Alfonso Bueno Suárez, pero la persona que nos llevó se fue sin decirnos. Nos dejó tirados y salimos a tomar un taxi. En esa caminata conversamos la posibilidad de trabajar juntos.Comenzamos a hablar de la ropa que íbamos a lucir y hasta el nombre del grupo”.

Israel Romero, lleno de todas las añoranzas, continuó. “Después decidimos ir a Valledupar para informar el anuncio de nuestra unión. Estuvimos en Radio Guatapurí y el locutor Isaac León Durán nos dijo que hacíamos un buen binomio. Al llegar a grabar en Medellín para el sello Codiscos, al nombre le añadimos las iniciales de nuestros apellidos y quedó El Binomio de Oro”.

La expectativa era total y el 15 de septiembre de 1976 se lanzó el disco El Binomio de Oro, que contenía 10 canciones: La creciente (Hernando Marín), Bonito el amor (Juan Vanegas), Seguiré penando (Leandro Díaz), El rey, (Rafael Martínez Céspedes), Cosas bonitas (Sergio Moya Molina), Eterno enamorado (Edilberto Daza), El pataleo (Alfonso ‘Poncho’ Cotes Jr.), Momentos de amor (Fernando Meneses), Rebeca (Vicente ‘Chente’ Munive), y La gustadera (Alberto ‘Beto’ Murgas). En total las 10 canciones tienen una duración de 34 minutos y 41 segundos y, como dato curioso, los nombres y apellidos de los dos artistas tienen 12 letras cada uno.

Rafael Orozco e Israel Romero, juntos en El Binomio de Oro, grabaron 19 trabajos musicales desde 1976 hasta 1991, logrando una serie de éxitos, entre ellos vallenatos clásicos. Después, ante la trágica muerte de Rafael Orozco en Barranquilla, el 11 de junio de 1992, continuó El Binomio de Oro de América, que ha seguido llevando la bandera del folclor vallenato por muchos países del mundo.

Proyectos musicales

Israel Romero también hizo énfasis en varios proyectos musicales, siendo el primero el lanzamiento de una canción al lado del artista samario Carlos Vives. “Sé que les va a encantar el encuentro con Carlos Vives, quien ha hecho un inmenso aporte a nuestra música colombiana”. Un acordeón y una voz unidas con el mejor propósito musical. De igual manera anunció que iba a grabar una producción musical con varios cantantes, caso Poncho Zuleta, Iván Villazón, Beto Zabaleta, Silvio Brito e Ivo Diaz, entre otros.

En medio de la develación del afiche promocional del 59° Festival de la Leyenda Vallenata, le hicieron el anuncio por parte de la Alcaldía de Valledupar de instalar una escultura como tributo a El Binomio de Oro. “Esta obra será un símbolo de reconocimiento a la trayectoria artística de Israel Romero y Rafael Orozco, El Binomio de Oro, cuyo estilo inconfundible y éxitos abrieron una nueva era en la música vallenata”.

El acordeón de Israel Romero sigue regalando melodías y la voz de Rafael Orozco se escucha con aquellos cantos que a lo lejos reflejan sentimientos, evocando la inspiración de muchos compositores que quedaron en la historia o, mejor, en ‘Momentos de amor’.