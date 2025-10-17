En las redes sociales de la flota de buses de Alianza Sodis compartieron el video viral de uno de sus conductores, quien se bajó del bus para ayudar a un adulto mayor a cruzar la vía.
El clip audiovisual grabado por otro conductor de vehículo particular, muestra a Jhon Edinson Acosta, de 42 años, cargar a un señor que no podía caminar muy bien.
Acosta, quien está siendo ovacionado por los cibernautas, ayudó al adulto mayor porque los carros no le daban la oportunidad de pasar, en la vía Cordialidad, por el barrio El Bosque, en Barranquilla.
El hombre, quien tiene siete años en la empresa, se alzó con el señor en brazos y lo pasó hasta el otro extremo de la vía, ganándose así la gratitud de los ciudadanos.
El adulto mayor, según testigos, intentaba cruzar para reclamar unos medicamentos, pero le resultaba imposible debido al tráfico constante. Sin dudarlo, el conductor del bus decidió bajarse y ayudarlo.
Su acción desató una ola de mensajes de admiración en redes sociales.
“Así se hace. Es todo un caballero y tiene mucha empatía”, “Buen gesto, mereces un gran abrazo y gratitud por esa voluntad de ayudar a los que no pueden. Gracias señor conductor”, y “excelente ser humano bendiciones para ti buen hombre. Necesitamos más personas en este mundo así como tú, con ese gran corazón”.