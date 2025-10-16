El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, ordenó a la empresa Millennium Sistems S.A.S. pagar las utilidades generadas al municipio de Codazzi, de acuerdo a una acción popular interpuesta por la administración municipal tras la reciente liquidación de la sociedad mixta, la cual fue creada en 2014, para que se hiciera cargo de los trámites relacionados con el tránsito en esta población del Cesar.

Asimismo es de indicar que contra dicha empresa existían señalamientos y continuas denuncias por parte de ciudadanos, al asegurar que habría irregularidades en la imposición de multas y comparendos, además de las presuntas inconsistencias en la administración de recursos y la no presentación de cuentas ante la Secretaría de Tránsito Municipal.

En este sentido, y luego de la evaluación de pruebas el Juzgado ordenó al socio privado en este caso Millennium Sistems S.A.S., transferir las utilidades desde el año 2020, a la fecha de la liquidación, de acuerdo al porcentaje accionario.

De igual manera se conoció mediante la sentencia que la decisión del juez se basó en los informes de auditoría que evidenciaron irregularidades contables y administrativas, entre ellas la falta de inventarios físicos, pagos sin soportes, incumplimientos tributarios y la no transferencia de utilidades al ente territorial.

Esta decisión debe ser ejecutada dentro de los 15 días siguientes de la sentencia.

Entre tanto en el proceso no se evidenciaron conductas irregulares por parte de los funcionarios públicos de la Secretaría de Tránsito Municipal.