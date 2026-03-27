Un juez de Medellín rechazó una acción de tutela que buscaba obligar al senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, a retractarse y pedir disculpas públicas por un discurso pronunciado en febrero en la capital antioqueña, en el que afirmó que el departamento “se convirtió en cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”.

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Asimismo, la decisión, tomada por el Juzgado 18 Civil de Medellín, negó la solicitud presentada por Juan Diego Sánchez Galeano, William Ortiz Vélez y Tatiana Echavarría Arango, quienes argumentaban que las declaraciones afectaban sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y el libre desarrollo de la personalidad. Los demandantes sostenían que los comentarios generaban estigmatización hacia los habitantes de Antioquia y por ello pedían una retractación y disculpas públicas.

El tribunal indicó que, al tratarse de un candidato presidencial, los discursos pronunciados en el marco de la campaña están protegidos por la Constitución, por lo que cualquier limitación a su libertad de expresión resulta “sospechosa”. Asimismo, destacó que la sociedad debe mostrar mayor tolerancia frente a los planteamientos de quienes aspiran al cargo máximo del país.

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Además, la sentencia recalca que no se puede juzgar una frase de manera aislada, ya que ello podría llevar a descontextualizaciones. Tras revisar el discurso completo de Cepeda del 16 de febrero de 2026, el juez concluyó que el senador no tuvo la intención de estigmatizar a los antioqueños y que mencionó fenómenos de violencia como un “mecanismo narrativo para exaltar virtudes de los habitantes del territorio antioqueño y no precisamente, para generar criterios o parámetros de estigmatización, exclusión o discriminación social en contra de todos y cada uno de sus habitantes”.

Finalmente, con base en este análisis, el despacho judicial resolvió negar la tutela, sin imponer ninguna obligación de rectificación o disculpa al candidato.

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“Creo que repara lo que se ha hecho por parte de sectores de derecha y de extrema derecha en Antioquia en mi contra, al promover la idea de que soy una persona considerada no grata para el departamento de Antioquia y para su gente. Lo que queda en evidencia, plenamente en la argumentación del juez y de la justicia, es que el discurso no tenía por propósito ni ofender ni denigrar al pueblo antioqueño, sino señalar circunstancias que fueron parte, lamentablemente, de nuestra historia reciente y que han sido poco a poco combatidas y resistidas por las organizaciones sociales, las instancias de la sociedad civil que han ido logrando que se haga justicia, que se establezca la verdad y que haya reparación para las víctimas”, respondió Cepeda a la decisión judicial.