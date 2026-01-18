Javier Pérez, dueño de la litografía barranquillera Samat Publicidad, negó en diálogo con EL HERALDO que su microempresa o él hubieran donado los $600 millones a nombre del local o los $116 millones a nombre personal que al parecer registra la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, y que representarían el 75% del financiamiento de la consulta petrista en 2025.

“Yo no he regalado nada, no estoy en condiciones de hacerlo y menos para los políticos. Yo hago trabajos de impresos a todo el que me lo solicite únicamente”, dijo el pequeño empresario.

Pidió por ello a la campaña del Pacto Histórico “que solucionen” todo el lío que se ha formado: “Yo solo trabajo, si tuviera esa plata la invierto en otra cosa y no en política”.

“Esto me ha producido mucho estrés. Ojalá y la gente se concientizara de que lo que hacen es generar violencia y odio entre nosotros mismos”, expresó Pérez.

Finalmente, el dueño de la litografía explicó que la campaña de Cepeda Castro llegó a el porque “yo tengo un largo tiempo de trabajarle al Polo Democrático y ellos me recomendaron”.

Por ello, la polémica está servida alrededor de la naturaleza de los recursos reportados, ya que la campaña los registró como aportes pero Pérez advierte que son contratos de prestación de servicios.

El total de los gastos de la campaña de Cepeda Castro ascendería a $964 millones y el tope máximo autorizado por la ley para es de $6.080.

