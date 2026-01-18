Se conocieron más datos de la litografía en Barranquilla que aparece aparentemente donando $600 millones a la campaña presidencial del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el 75% del financiamiento de la consulta interpartidista del petrismo en octubre de 2025.

El periodista Melquisedec Torres reportó en sus redes sociales que “Samat Publicidad SAS reportó cero pesos de ingresos por ‘actividad ordinaria’; registra $20 millones de capital pagado, según certificado de Cámara de Comercio de Barranquilla, donde tiene su domicilio, en la calle 42 #41-07”.

Agrega el informe que Samat al parecer donó $609,3 millones a la campaña, según reportó la campaña al Consejo Nacional Electoral, CNE.

“El representante legal de Samat, Javier Antonio Pérez Páez donó $116,1 millones. Las dos donaciones representan el 75 % del total de gastos de la campaña de Cepeda, que fue de $964 millones. El candidato aportó de su bolsillo $125 millones”.

Y concluye el reporte que Samat, según fotos de Google Maps de agosto 2024, funciona en un pequeño local de una esquina en Barranquilla.

