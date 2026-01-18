Un grave hecho de intolerancia se registró en las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 2 ‘General Javier Vergara y Velasco’, con sede en Malambo, Atlántico, donde se produjo una violenta riña entre soldados que dejó como saldo tres uniformados heridos.

El incidente ocurrió el pasado viernes 16 de enero, minutos después de finalizar la ceremonia de transmisión de mando del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 2.

Según el reporte oficial, el enfrentamiento se presentó en el rancho de tropa y en él participaron militares de esa unidad y del Batallón de Policía Militar N.º 2.

En redes sociales se difundió un video de 2:24 minutos en el que se evidencia la magnitud del enfrentamiento, en el que decenas de soldados se lanzaron diversos objetos, incluso piedras, desde bandos opuestos.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Segunda Brigada, los hechos se habrían originado por “diferencias personales y falta de tolerancia entre el personal implicado”.

Como consecuencia, resultaron lesionados dos suboficiales y un soldado profesional, quienes sufrieron heridas leves. Los afectados recibieron atención médica inmediata y se encuentran estables.

Tras controlar la situación, las autoridades militares lograron identificar a los presuntos responsables y anunciaron la apertura de investigaciones penales y disciplinarias para esclarecer lo sucedido.

El Ejército Nacional rechazó de manera categórica este tipo de comportamientos y señaló que “estas acciones individuales no representan los principios, valores ni el código de honor que rigen a nuestra institución”.

Asimismo, el comando de la Segunda Brigada reiteró su compromiso con la disciplina y el respeto como pilares fundamentales de la fuerza.