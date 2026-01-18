Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en las primeras horas de la madrugada de este domingo 18 de enero en el municipio de Malambo, Atlántico.

La víctima fue identificada como Bladimir Sandoval Martínez, quien se desplazaba en una motocicleta cuando sufrió el siniestro vial.

Leer también: Joven habría sido asesinado por su primo durante una fiesta en el barrio Bajo Valle

El hecho se registró en la calle 12 con carrera 1D, en el barrio El Carmen, una zona residencial por la que transitan de manera constante vehículos y motocicletas, especialmente en horas nocturnas.

De acuerdo con información suministrada por testigos, el motociclista habría perdido el control del vehículo por causas que aún no han sido establecidas.

Tras el impacto, Sandoval Martínez quedó gravemente herido sobre la calzada. Personas que se encontraban en el sector alertaron de inmediato a los organismos de emergencia y, mientras llegaba la ayuda, el hombre fue auxiliado y trasladado de urgencia a la Clínica Campbell de Malambo, donde ingresó en estado crítico.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el motociclista falleció poco después como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo otros vehículos involucrados, ni las circunstancias exactas que rodearon el siniestro. Agentes de Tránsito y unidades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.