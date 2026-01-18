Un ataque sicarial dejó como saldo un joven muerto, esto luego de que su propio primo lo atacara a tiros cuándo se encontraba departiendo con unos amigos en el interior de una residencia.

Leer más: Se acerca el fin de la tregua entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’: ¿qué pasará el día después?

El hecho de sangre se registró durante la madrugada de este domingo 18 de enero en el barrio Bajo Valle, localidad Suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, la víctima, identificada como Wanderley Alberto Gallardo Llanos, de 25 años de edad, se encontraba en una vivienda cerca a su casa, mientras conversaba con otras personas.

A eso de la 1:18 de la madrugada, llega hasta el sitio un sujeto conocido con el alias de Jhonson, quien desenfunda un arma de fuego y le propina varios disparos.

Malherido, Gallardo Llanos fue trasladado al Paso La Manga, donde llega sin signos vitales a causa de la gravedad de las heridas.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba una anotación por el delito de fabricación o porte de estupefacientes; asimismo, contaba con medida de detención domiciliaria.

De acuerdo con Inteligencia, el victimario respondería al nombre de Jhon Luis Suárez Barrios, también conocido como ‘Jhonson’, quien sería primo de la víctima fatal.

Alias Jhonson registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego, y sería un presunto integrante del grupo criminal de ‘Los Costeños’.

Es importante mencionar que el sector donde ocurrieron los hechos, tiene injerencia alias El Pochi y alias La Hormiga, miembros de ‘Los Costeños’.