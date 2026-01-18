Una litografía, constituida en un popular sector del centro de Barranquilla, habría supuestamente donado el 80% de la financiación de la campaña presidencial del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico: más de $600 millones.

La emisora Blu Radio informó que “se trata de la empresa Samat Publicidad SAS, constituida en Barranquilla desde el año 2018 con tan solo $20 millones de capital inicial”.

Agrega el reporte que “llama la atención que Javier Antonio Pérez Paez, quien figura como representante legal de esta empresa, es también el segundo mayor aportante de la campaña de Cepeda”.

Las cuentas que presenta el informe indican que Samat Publicidad habría aportado $609 millones por concepto de la elaboración de 1,7 millones de periódicos y 2,1 millones de volantes impresos a color.

A su vez, Pérez al parecer donó el diseño de los periódicos, volantes, pendones y demás elementos publicitarios que hicieron parte de la campaña, entre lo que se incluiría también impresión de material por $116 millones.

Por ahora tanto el candidato como su partido y su campaña han guardado silencio sobre el particular. No obstante Cepeda Castro ‘trinó’ en las últimas horas: “Desesperados. ¿Serán los actos multitudinarios, mis discursos, mis propuestas y el entusiasmo de la gente lo que tiene tan desesperada a la extrema derecha y sus propagandistas? ¿Será esta la razón de tanta mentira, ‘rumor’ y campaña sucia?”.