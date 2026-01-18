La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, cuestionó un aparente préstamo por $742 millones a la campaña de la ex ministra de Salud, Carolina Corcho, al Senado de la República por el Pacto Histórico.

“Candidata @carolinacorcho: fui a conocer el restaurante Custeau Chefcito, que le prestó $742 millones para su campaña de la consulta, y resultó que no existe en la dirección dada, reportó activos de $1’720.000 hasta 2020 y hoy está inactivo. Usted tiene mucho que explicar”, publicó la parlamentaria independiente en sus redes sociales.

“Financiar una campaña política es difícil. Muchos estamos endeudados con préstamos bancarios para poder cubrir nuestros gastos. Los candidatos @carolinacorcho e @IvanCepedaCast deben explicar si están recibiendo recursos multimillonarios de empresas de papel. Muy delicado”, agregó.

Además, preguntó Juvinao a Corcho: “Usted ha dicho que su campaña de la consulta se financió con las ventas de un libro suyo, algo inconsistente con su reporte de Cuentas Claras. Dado que usted aspira a una dignidad pública, informe: ¿Qué montos ha recibido por regalías, anticipos, honorarios u otros ingresos derivados del libro ‘Ni un paso atrás: otra Colombia es posible’, discriminados por año desde su publicación?”.

“¿Cuál fue el monto total de recursos que usted destinó a la campaña de la consulta para la escogencia de candidato presidencial del Movimiento Político Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025? ¿Cuál fue el origen de esos recursos (recursos propios, donaciones, créditos, anticipos u otras fuentes permitidas por la ley electoral)?

Indique cada caso con su respectivo concepto y código en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral“, agrega en sus interrogantes.