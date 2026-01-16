El precandidato presidencial Daniel Palacios anunció su retiro de la ‘Gran Consulta por Colombia’, luego de manifestar inconformidad por las demoras que ha habido frente a su eventual ingreso a esa coalición política.

A través de una carta dirigida a los integrantes del grupo, Palacios señaló que desde hace varias semanas hizo pública su intención de sumarse al mecanismo de consulta, atendiendo invitaciones que, según afirmó, recibió tanto en escenarios públicos como privados. No obstante, aseguró que durante ese tiempo no obtuvo una respuesta clara, sino actitudes que interpretó como falta de voluntad política.

“En esa misma línea, desde hace más de un mes expresé de manera pública mi voluntad de participar en la Gran Consulta, aceptando sin vacilaciones las invitaciones que, tanto de forma pública como privada, varios de ustedes me han formulado en distintos momentos. He sido respetuoso de las reglas planteadas, he esperado con prudencia los tiempos del proceso y me he mantenido siempre disponible, abierto al diálogo, a la construcción colectiva y a sumar esfuerzos”, expresó.

Asimismo, añadió: “Sin embargo, a lo largo de este camino, lo que he recibido no ha sido apertura, sino aplazamientos reiterados, silencios prolongados y señales inequívocas de exclusión. Si bien es cierto que no ha existido una negativa formal, sí se ha presentado una sucesión de desplantes y evasivas que, en la práctica, expresan un rechazo sin que medie una razón concreta”.

El precandidato también lanzó críticas de fondo al funcionamiento de la coalición, advirtiendo que cerrar espacios a quienes actúan de buena fe y cuentan con respaldo ciudadano afecta el fortalecimiento democrático. “La unidad que excluye no fortalece la democracia, la debilita. Una consulta que se cierra a quienes hemos actuado de buena fe, contamos con respaldo ciudadano y tenemos una disposición real de competir, deja de ser un ejercicio de unidad y se convierte en un filtro político que contradice el espíritu que dice defender”.

En su pronunciamiento, Palacios recalcó que las verdaderas amenazas para el país no provienen de quienes piensan distinto, sino de quienes actúan al margen de la ley y ponen en riesgo el orden democrático. Asimismo, reiteró que la unidad debe ser el resultado de un proceso abierto y genuino, y no de acuerdos cerrados.

“Desde el primer día he manifestado públicamente, de manera coherente y con plena convicción, que la unidad es necesaria para derrotar al populismo y rescatar a Colombia; no como una consigna vacía, sino como una construcción seria, abierta y verdaderamente democrática”.

Tras su salida de la ‘Gran Consulta por Colombia’, Daniel Palacios se encaminaría a competir en la primera vuelta presidencial de manera independiente, a la espera de que la Registraduría Nacional del Estado Civil valide las firmas presentadas para respaldar su movimiento político, ‘Rescatemos a Colombia’.