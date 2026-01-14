La senadora Angélica Lozano, del partido Verde, volvió a pronunciarse sobre las razones por las cuales las comisiones económicas de Senado y Cámara rechazaron la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno para solventar el desface del Presupuesto General de la Nación en la vigencia 2026.

De acuerdo con la legisladora, en entrevista con la prensa del Senado, la iniciativa “para hacer caja en época de campaña, no es serio”.

¿Por qué las comisiones económicas de Senado y Cámara dijeron No al proyecto gubernamental de financiamiento para solventar el desface del Presupuesto General de la Nación en la vigencia 2026?

El déficit de Colombia, es decir, el hueco del presupuesto, es de más de 50 billones de pesos y tenemos los niveles de deuda más altos de la historia. Eso implica un ajuste estructural y mucha responsabilidad. Se debe apretar el cinturón, ejecutar correctamente, sin corrupción y a tiempo, la plata que tiene el Estado en las cuentas.

¿De una u otra manera afectaría el bolsillo?

Impuestos a la carrera para hacer caja en época de campaña, no es serio.

¿Fue un tema de decisión política o de cuidarle el bolsillo a los colombianos?

Ambas. Hace cuatro años, en el último año, el presidente Duque presentó una reforma tributaria. La oposición liderada por el presidente Petro no sólo no aprobó la tributaria, es que tumbó hasta el ministro. Entonces, hay una complejidad en el final de un gobierno hacer una nueva reforma tributaria para hacer caja, unos recursos, cuando ha habido irresponsabilidad en el gasto, cuando no ha habido ejecución oportuna. Entonces ya es un tema del nuevo gobierno.

¿Cuál fue el error del gobierno? ¿Hay improvisación? ¿No hay asesoría? ¿Qué pasó?

Inflarlo, el presupuesto está inflado, repito: inflado. Si una familia hace mal las cuentas, ¿qué hacen las cuentas de la lechera? Uy, me van a entrar mil millones, cuando en realidad le van a entrar diez. Pues, las cuentas no le van a cuadrar a la hora del té. Entonces, ese es el pecado capital, haber hecho un presupuesto sobredimensionado, irreal, entonces tiene que ponerle realidad y la realidad es que no está la plata.

¿Quién ganaba o perdía con esta decisión?

Todos los colombianos estamos perdiendo ante una complejidad fiscal, porque todos los impuestos que paga la gente hoy se están yendo en pagar créditos. Una familia sabe lo que es pagarle un gota a gota a una tarjeta de crédito. Si usted saca un avance de la tarjeta para pagar una tarjeta, está frito. Y eso es lo que estamos haciendo en Colombia.

¿Qué viene ahora para el Gobierno Nacional y para bien de los colombianos con este tema del déficit?

El presidente tendrá que emitir un decreto de recorte de gasto, de suspensión de gasto, decir, bueno, del presupuesto esto y esto no lo puedo arrancar a hacer en enero.

¿La declaratoria de Emergencia Económica es argumento válido para superar ese déficit?

No. La emergencia económica procede solo cuando hay algo imprevisible, imposible de suponer, de planear. Dios no lo quiera, una avalancha, la erupción de un volcán, un terremoto. Pues, eso es algo que nadie lo puede prever. Luego, ahí, en ese momento, puede haber decreto.

¿Perdió en este tema el Gobierno con el Congreso?

En este caso, un proyecto de ley en el Congreso es obvio e inherente que se aprueba o se niegue, o incluso, se queda quieto, como está la ley de sometimiento.

Fue una decisión donde se imponen las mayorías. ¿Gana la democracia?

Una decisión normal del Congreso. La democracia es que las instituciones funcionan.