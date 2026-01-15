A través de un comunicado, los gobernadores del país confirmaron que desconocerán el decreto de emergencia económica ordenado por el Gobierno nacional, con lo cual los mandatarios, tras una reunión en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FND), aseguraron que desconocen esta normativa y, en otras palabras, coinciden en una ‘rebelión’ contra el Ejecutivo.

Minjusticia (e) cuestiona rebelión de gobernadores y advierte posibles acciones legales

Asimismo, anunciaron una serie de acciones que emprenderán para proteger a los territorios de “la nueva carga impositiva pone en riesgo la estabilidad financiera de las Entidades Territoriales y, con ello, la inversión y los recursos para la atención en salud, educación y deporte en todas las regiones del país”, según se lee en la misiva.

Ante esto, los gobernadores anunciaron que estudiarán “con carácter urgente” acciones jurídicas idóneas para frenar el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5% al 19%, dispuesto en el Decreto 1474 de 2025, “mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia”. En ese sentido evalúan la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad porque insisten en que se evidencia “un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales".

Además, los mandatarios departamentales solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional y para ello las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; así como a los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar y al presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta serán los voceros que estarán al frente de una comisión representativa para este punto.

En el comunicado también le respondieron al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que los gobernadores “usurpan funciones de la Corte Constitucional”. Por esto, los mandatarios departamentales reclamaron respeto por la institucionalidad que encarnan.

“Calificarlos como un “mal ejemplo” deslegitima su mandato y desconoce la autoridad que representan, así como la labor responsable y permanente que adelantan en beneficio de sus comunidades -en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley-; y por ello su manifestación en la búsqueda dela protección de las garantías emanadas en la Constitución, requieren acciones y pronunciamientos como los esbozados el día de hoy", señaló la FND en el comunicado.

Asimismo, los gobernadores solicitan al Gobierno nacional la convocatoria urgente de Consejos Regionales de Seguridad, en los que se analicen las medidas que harán parte del Plan Democracia, con el fin de implementar acciones firmes de inteligencia que permitan prevenir el constreñimiento, el control territorial, el confinamiento, la creación de zonas vedadas y el favorecimiento electoral a través del uso de las armas.

Más temprano, la gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que la rebelión se produce tras el incremento del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, así como de cigarrillos y tabaco elaborado, lo que - a su juicio- vulneraría la autonomía fiscal territorial.

“El cigarrillo por efecto del contrabando, qué en muchos casos vienen de grupos ilegales, está redistribuyendo las rentas y eso hace que ni siquiera tengamos recursos para pagar la Adres con el régimen subsidiado”, agregó la mandataria.