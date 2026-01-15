Los aspirantes que integran la ‘Gran Consulta por Colombia’, coalición que busca definir un candidato único de los sectores de la centroderecha, sostuvieron una reunión en la noche del miércoles 14 de enero para evaluar la posible incorporación de nuevos nombres al proceso electoral.

Según información conocida por el medio La Fm, los participantes dieron luz verde al ingreso del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien además recibió el respaldo del Partido Oxígeno, aval promovido por el exministro Juan Carlos Pinzón, con miras a las elecciones presidenciales.

Asimismo, el anuncio oficial sobre esta decisión se realizará en las próximas horas y está previsto para la tarde de este jueves 15 de enero, cuando los integrantes de la consulta entreguen detalles sobre el nuevo panorama de la coalición.

Con la llegada de Peñalosa, ya son nueve los candidatos que competirán en la jornada electoral del 8 de marzo, fecha en la que se definirá el nombre que representará a este sector político en la primera vuelta presidencial.

La determinación fue adoptada por consenso, y desde hace varias semanas se consideraba una posibilidad cercana, debido a la afinidad ideológica del exmandatario capitalino con varios de los dirigentes que impulsan la consulta, así como a los esfuerzos por encontrar una fórmula jurídica que permitiera su participación.

Figuras externas al proceso, como Humberto de la Calle Lombana, han manifestado una valoración positiva frente a la inclusión de Peñalosa.

“La incorporación de Enrique Peñalosa a la Gran Consulta es importante. No es improbable que ese ejercicio electoral termine siendo determinante de cara a mayo 2026. Se que él tiene detractores. En mi opinión, ha sido un gran gerente público. Y algo más osado: creo que ha desarrollado políticas igualitarias estructurales más allá del paternalismo. Contra lo que suele decirse, él ha incidido en el mejoramiento de la vida de los pobres sin populismo”.

Finalmente, los promotores de la Gran Consulta también analizan la solicitud del exministro Daniel Palacios, quien ha insistido en su intención de sumarse a este mecanismo interpartidista. Sobre este punto, se espera una definición en las próximas horas.