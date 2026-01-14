El exregistrador Nicolás Farfán Namén solicitó al Consejo Nacional Electoral, CNE, revocar 14 listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en las ciudades más importantes del país.

En la querella se indica que las inscripciones de los petristas violan el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política en regiones estratégicas como Bogotá, Nariño y Valle del Cauca.

De prosperar esta petición, la coalición oficialista perdería toda opción de respaldo en dichas jurisdicciones, sin margen para modificar sus listas y con la exigencia adicional de reintegrar los fondos públicos utilizados en las consultas populares del año pasado.

Además habría otras circunscripciones afectadas como Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Vichada y la circunscripción internacional.

Estas listas, advierte el ex registrador delegado, fueron presentadas por distintas coaliciones integradas por el Movimiento Político Pacto Histórico, Colombia Humana y partidos con personería jurídica. Y dichas inscripciones, explica, violan el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política, que establece como límite el 15% de la votación válida para la conformación de coaliciones, y el artículo 7 de la mencionada ley estatutaria, que impone la obligatoriedad de acatar los resultados de las consultas populares.

La queja precisa que la coalición del Pacto y la Colombia Humana supera los topes constitucionales en varias regiones: Bogotá alcanza un 28,9%, Cauca un 27,07% y Putumayo un 38,47%, excediendo en todos los casos el umbral permitido del 15%. Y añade que la reciente fusión de partidos para conformar el Pacto implica que este debe sumar los derechos y obligaciones electorales de cada organización absorbida. Bajo esta lógica, se considera la sumatoria de resultados previos para la evaluación del cumplimiento del umbral legal.

En varias circunscripciones, añade el jurista, los candidatos escogidos en la consulta petrista comparten listas con postulantes respaldados por partidos que no participaron de ese mecanismo democrático, citando la Alianza Verde, el Partido Ecologista y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS.