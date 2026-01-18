El Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego ha vivido, en las primeras de cambio del Año Nuevo, una serie de dificultades de vieja data que han afectado duramente, entre otras cosas, su imagen exterior.

Una serie de pugnas internas, denuncias públicas y acusaciones mutuas entre altos funcionarios estatales, sin un árbitro ni consejero que mantengan las llamas de puertas para adentro, han dejado en evidencia –nuevamente– la inestabilidad de un gabinete de ministros que, más allá de los nombres, ha tenido como común denominador la falta de prudencia, el mal manejo de las crisis políticas y las incapacidades de anteponer los egos en pro del “éxito” del primer programa progresista en la historia colombiana.

El Dapre

Angie Rodriguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), fue quien prendió primero la mecha de manera inesperada al atacar públicamente en una rueda de prensa a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), quien se ha sostenido en su cargo a pesar de los choques con otros pesos pesados del Ejecutivo Nacional como el ministro del Interior, Armando Benedetti, mano derecha de Petro.

Rodríguez, que de acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño ha perdido poder en el círculo de poder presidencial, se fue lanza en ristre contra Carrillo, a quien acusó de estar detrás de presuntos hechos de corrupción en el Fondo Adaptación.

Estallado el escándalo, los dimes y diretes estuvieron a la orden del día. Petro, por su parte, no atajó el vendaval, que, pese a haber iniciado en diciembre, tomó más fuerza en enero.

Posteriormente, Carrillo reveló que, debido a sus confrontaciones con quien lideraba el Dapre, fue sacado del grupo de WhatsApp de directores nacionales. La gota que rebosó el vaso para el funcionario fue una declaración de Rodríguez en medio de un evento de Petro en la Plaza de Bolívar, en el marco de la crisis diplomática con Estados Unidos.

“Es un canal por donde se distribuye información, un grupo bastante abundante. Yo hice un comentario, debo decirlo, mea culpa, mea máxima culpa. A mí me indignó mucho esa alocución que hizo la doctora Angie, con el gabinete atrás; me pareció un abuso de su función, eso no le queda a un director del Dapre”, explicó Carrillo.

“Eso es una cosa realmente muy infantil. Yo creo que los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales del Gobierno, pero sí, la doctora Angie me sacó del chat. (…) Lo que ella hace es abusar de la institución presidencial. Este Palacio de Nariño es de todos los colombianos. La institución representa a todos, no su agenda personal”, agregó.

En medio de la tormenta, Rodríguez decidió irse del Palacio y quedarse con un cargo clave y que cuenta con un flujo importante de caja de cara a las elecciones: el Fondo Adaptación, donde estuvo Carrillo de manera interina.

“Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo (...). Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”, señaló la funcionaria.

$4,8 billones sin ejecutar en fiducia

La Contraloría General de la República alertó en los últimos días sobre un nuevo reporte de recursos en fiducia sin ejecutar, que ascienden a $4,84 billones de los $13,48 billones comprometidos. “A diciembre de 2024, del universo de $13,48 billones (787 negocios fiduciarios), se encontró que $4,84 billones (correspondientes a 156 negocios fiduciarios), estarían inmovilizados de acuerdo con la muestra tomada”, dijo. El Ministerio de Vivienda lidera las entidades con mayor cantidad de recursos inmovilizados con $165.255 millones (42 %), indicó el ente de control fiscal del país.

Ministros sin diálogo

Paralelo al choque Carrillo-Rodríguez, el Gobierno nacional registró un nuevo episodio confuso de falta de comunicación entre ministros luego de que Andrés Idárraga, encargado de cartera de Justicia y del Derecho, denunciara una supuesta infiltración ilegal llevada a cabo por el mismo Estado a través del programa de espionaje Pegasus. La orden la habría dado alguien del Ministerio de Defensa, liderado por el general (r) Pedro Sánchez.

Las interceptaciones al ministro Idárraga se habrían dado en medio de las investigaciones que está llevando el Ministerio de Justicia en torno a posibles vínculos entre miembros del Ejército Nacional y del sector Defensa con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El funcionario, que también se desempeña como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, explicó en una declaración en un video que el espionaje está “sustentado en un informe forense”, el cual documenta más de 8.742 infiltraciones a su teléfono celular entre agosto y noviembre de 2025, así como la activación ilegal de la cámara y el micrófono en al menos 124 ocasiones.

“Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa Nacional o desde cualquier fuerza del Estado hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, le respondió Sánchez a Idárraga.

El Gobierno nacional decidió bajarle el telón a las denuncias y mantenerlas puertas adentro; sin embargo, la situación ya había dejado en evidencia la falta de sinergia entre los distintos funcionarios.

Además, se presentaron nuevas remodelaciones administrativas (las salidas del director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus Montañez, quien llega ahora como encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); y el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva) a 200 días del fin del Gobierno.

Por otra parte, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, aseguró hace algunos días que hasta el momento no le han solicitado su renuncia.

Esto en medio de rumores de que también habría entrado en los cambios del Ejecutivo a principios de su último año.

En declaraciones a la emisora Caracol Radio, la funcionaria indicó que desde la Presidencia no ha recibido ninguna comunicación relacionada con su salida.

No obstante, previamente el diario Portafolio había informado que el jefe de Estado le habría exigido la renuncia a la ministra.

Baja ejecución

La cartera de la Igualdad, bajo la administración de la vicepresidenta Francia Márquez, tuvo en 2024 una asignación de 1,5 billones; no obstante, finalizó el año con una ejecución inferior al 5 %.

“Ha sido uno de los grandes talones de Aquiles, no solamente las diferencias entre los miembros del gabinete, algunas abiertamente expuestas ante los medios, ventiladas, digamos sin mayor prudencia. En eso creo que también hay un balance no muy positivo del Gobierno porque, en realidad, el Gobierno en esa función, que es tan importante también de gobernar, de encargarse de los asuntos públicos, pues hay cosas que no salieron del todo bien. Y parte del problema, digamos, de tener o de responder a la altura de lo que se espera que sea un gobierno tiene que ver, por supuesto, con los ministros y con los ministerios y con la directora del Departamento de Administración de la Presidencia”, explicó Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de la Sabana.

“En lo último han influido Angie Rodríguez, Laura Sarabia, que en algunos casos pues también han sido protagonistas, unas piezas claves en la relación entre, por ejemplo, los ministros y el presidente, pues han sido figuras controversiales, que también han generado división. Todo eso hace que la labor y ejecución del gobierno se vea mal”, agregó.

Lo anterior, según el experto, ha generado que el Gobierno nacional haya estado por debajo de las expectativas en materia del cumplimiento de su Plan de Desarrollo.

“Eso obedece en parte también a esa inestabilidad en el caso de los ministerios. Escuchaba, por ejemplo, que haciendo las cuentas, se han cambiado ministros cada diecinueve días, ¿no? Es absurdo, es inédito, creo que no es que haya muchos antecedentes de algo así. Entonces, digamos, si bien el período de gobierno no es superextenso, el gobierno no logró articular unas acciones sostenibles en el mediano plazo y parte de eso es la inestabilidad”, anotó.

Rezagos graves

Cabe recordar que el año pasado la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que recibe el nombre de ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, enfrentó “rezagos graves” en áreas clave, según un informe de seguimiento elaborado por el Consejo Nacional de Planeación (CNP).

Además, la Contraloría General de la República advirtió, el año pasado, que solo el 67,2 % del Presupuesto General de la Nación total había sido obligado. La ejecución de inversión, por su parte, se ubicó en 46,6 %.

“Creo que otra cosa que también afectó mucho al Gobierno nacional fue no mantener algo que tuvo desde el principio y que acabó muy rápidamente, y era una coalición de gobierno. El presidente le acabó con un ‘trino’”, dijo Garzón a esta casa editorial.

El experto también anotó que: “El Gobierno sacó adelante la primera reforma tributaria de una forma relativamente sencilla, porque contaba con el capital político para hacerlo; las relaciones con el Congreso de la República se deterioraron muy rápidamente y se volvió un poco a lo que de pronto el presidente de la República no había querido en principio, era mostrarse como más moderado y tal, y volvemos como al escenario de figuras más radicales, más próximas al presidente, y menos que generaran, digamos, puentes con otros sectores”.

Medio centenar de ministros en el inestable gabinete de Petro

A pocos meses de terminar su mandato, Petro sigue moviendo su gabinete, y desde que asumió la Presidencia, ya han salido 57 ministros y contando. Previo a los movimientos de Rodríguez, Lemus y Florián, habían estado los de Eduardo Montealegre del Ministerio de Justicia, Lena Estrada en el Ministerio de Ambiente. Y el listado cartera por cartera, es sorprendente. Ministerio de Transporte: Guillermo Reyes, William Camargo, María Constanza García; Ministerio de Cultura: Patricia Ariza, Jorge Zorro, Juan David Correa; Ministerio de Educación: Alejandro Gaviria, Aurora Vergara; Ministerio de Justicia: Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Eduardo Montealegre; Ministerio del Interior: Alfonso Prada Gil, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Cecilia López Montaño, Jhenifer Mojica; Ministerio de Salud: Carolina Corcho; Ministerio de las TIC): Sandra Urrutia, Mauricio Lizcano, Julián Molina; Ministerio de Minas: Irene Vélez, Andrés Camacho; Cancillería: Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia; Ministerio de Ciencia: Arturo Luna; Ministerio de Trabajo: Gloria Inés Ramírez; Ministerio de Hacienda y Crédito Público: José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla, Diego Guevara; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Germán Umaña, Luis Carlos Reyes, Cielo Rusinque; Ministerio del Deporte: María Isabel Urrutia, Astrid Rodríguez, Luz Cristina López Trejos; Ministerio de Igualdad: Francia Márquez, Carlos Rosero, Juan Carlos Florián; y Ministerio de Defensa: Iván Velásquez.